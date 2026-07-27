Com fer front a l’absentisme
LLICENCIAT EN DRET. ASSESSOR D’ENTITATS
L’absentisme s’ha posat al centre del debat polític amb finalitats electorals. Com altres problemes d’Estat (l’habitatge, la immigració, la inseguretat ciutadana, etc.), els partits polítics no arriben mai a cap acord. Ara sembla que també passarà amb l’absentisme. És una pena i és trist no poder aconseguir acords globals de país en temes tan importants. Es pensa massa en les eleccions.
L’absentisme és l’absència del treballador/a a la feina generada principalment per les baixes mèdiques (malaltia i accident laboral) que deriva a una incapacitat laboral temporal. En els darrers deu anys les baixes mèdiques s’han incrementat un 120% ( l’absentisme mitjà a Espanya és del 6%, un dels més alts d’Europa). Hi ha 1,4 milions de persones que no van a la feina perquè estan de baixa, amb un cost anual de 30.000 milions d’euros, a pagar entre l’Estat i l’empresa. Les parts implicades, l’administració, les organitzacions empresarials i els sindicats, proposen les seves solucions, totes lloables, però algunes de difícil aplicació. I ara, fins i tot, els partits polítics també volen dir-hi la seva amb clau electoral, malament.
Abans de buscar les solucions caldria veure i analitzar les causes que han portat a aquest augment important de l’absentisme. Tots els estaments haurien de posar sobre la taula, primer les causes, i després les solucions, acordant entre tots un “pla de mesures per a reduir l’absentisme”. A tall d’exemple enumero dotze possibles causes: 1– L’existència de baixes fraudulentes (es parla d’un 20%, però no hi ha una dada calculada). 2– La pandèmia de la covid va laxar el control mèdic de les baixes. 3–Actualment l’empresari desconeix la causa de la baixa. Els partes de baixa i de confirmació via digital fan difícil la comunicació amb el treballador/a. 4– La falta de personal sanitari (als CAP i especialitats) amb llistes d’espera, proves de diagnòstic, tractaments i operacions que duren massa temps. 5– L’increment de noves baixes mèdiques actuals de difícil valoració (malalties de salut mental i musculoesquelètiques). 6– Els inspectors mèdics s’han reduït i falten objectius clars en el control de malalties de llarga durada i de baixes fraudulentes. 7– La problemàtica de les baixes dins les Pimes (en una petita empresa de 4 treballadors, si dos estan de baixa representa un 50%). 8– L’increment de les baixes mèdiques de curta durada de menys de 30 dies que representen un 70% del total de dies de baixa. 9– La dificultat de cobrir les baixes mèdiques amb personal nou a contractar. 10– L’envelliment de la població laboral ocasiona baixes més freqüents. 11– La poca actitud empresarial per invertir a ser empresa saludable, a fer accions de conciliació familiar i a adaptar els llocs de treball. 12– La falta de coordinació entre l’empresa i les diferents administracions.
Les mesures per reduir l’absentisme s’haurien d’acordar en consens. Podrien ser, entre d’altres: 1– Proposar accions per reduir les baixes de curta durada (baixes de menys de 30 dies). 2– Donar més protagonisme a les Mútues d’accidents per agilitzar els processos de malaltia amb diagnòstics més ràpids, fent operacions pels seus especialistes i la possibilitat de donar les altes per curació. 3– Reforçar el personal sanitari dels CAP i especialistes de la S.S. 4– Incrementar els recursos de la inspecció mèdica per agilitzar la resposta de les incapacitats i de les baixes fraudulentes. 5– Eliminar la duració estimada de la baixa i tornar al lliurament de la baixa/partes de confirmació per part del treballador/a per buscar alternatives a la situació del treballador. 6– Diferenciar l’absentisme en baixes de curta durada, processos crònics, expedients de llarga durada, treballadors reincidents, possibles fraudulents, etc. per aplicar accions especials segons grups. 7– Elaborar i executar plans d’empresa saludables per millorar la salut dels treballadors
Cal iniciar un diàleg entre sindicats, empreses, govern i autonomies per acordar un pla de mesures que millori la salut i redueixi l’absentisme, fugint de solucions simplistes i partidistes.