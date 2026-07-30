Història viva de Lleida
Matemàtic i escriptor
Ha mort a Barcelona, centenari, el gran senyor lleidatà Enric Arderiu Gras. Era net d’Enric Arderiu Valls, home importantíssim en la política i cultura de Lleida a primers del segle XX, fill de l’arxiver municipal Enric Arderiu Hospital i casat amb una filla d’un altre arxiver municipal, Rafael Gras d’Esteva.
És a dir que, amb ell, se’n va una part important de la història viva de Lleida. Per exemple, explicava com ajudava al seu pare a l’Arxiu municipal de la Paeria a tapar-ne les finestres perquè no entressin les bales, des de l’altre cantó del Segre, quan Lleida fou ocupada l’abril de 1938 i el Segre patí haver de convertir-se en front.
Amb gran esforç personal –el seu pare fou acomiadat de l’Arxiu a l’acabar la guerra i el bisbe Aurelio del Pino li prohibí continuar donant classes en un col·legi privat a Lleida– estudià la carrera d’Econòmiques. La seva vida professional es desenvolupà en l’àmbit de l’economia, en tasques diverses, sempre amb eficàcia i honorabilitat.
L’exemple de la seva vida val la pena tenir-lo present en el record.