Dani Badia, el periodista per excel·lència
Tu vas ser, ets i seràs per sempre la veu inconfusible de l’esport lleidatà. La narrativa actual s’esborra entre titulars buits, però el teu llegat roman intacte a la retina i a la memòria de la teva ciutat. Lleida no t’oblida.
Com podríem oblidar la felicitat feta persona? En tu mai hi va haver un “no”, ni un retret, ni un gest de supèrbia. Sempre tenies a punt el consell encertat, la rialla sincera i la mà estesa.
Falten homes bons en la professió i a la vida, Dani. No tens hereu perquè la teva essència no es pot replicar. Vas fer del periodisme un acte d’estima pura cap a la teva gent, cap al teu territori, cap als teus amics.
Costa assumir una realitat on ja no hi ets, però ens queda el consol de saber que l’estima no s’apaga.
La teva empremta no la crema el pas dels anys. Des d’aquí, amb el cor a la mà, continuem endavant com tu ens vas ensenyar: amb el somriure a punt i amb el teu record bategant ben fort en cada racó de la teva terra.