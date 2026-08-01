La millora d’urgències
Director de l’Observatori d’Anàlisi de Gestió de la Salut | ExGerent Territorial de les regions sanitàries de Lleida-Pirineus
Des de la meva posició actual d’observació i anàlisi dels resultats en salut, vull afegir-me a les nombroses felicitacions adreçades a tot l’equip de la Direcció Territorial d’Urgències per l’excel·lent evolució dels seus indicadors de qualitat assistencial i, especialment, per la millora en la percepció dels pacients, que avui manifesten sentir-se atesos per professionals experts en un entorn cada vegada més humà.
Recordo perfectament l’any 2022, quan vaig assumir la Gerència Territorial Lleida-Pirineus, tant de l’àmbit hospitalari com de l’atenció primària. Ens trobàvem davant d’una crisi profunda al servei d’Urgències. Els professionals es manifestaven davant de l’hospital i als mitjans de comunicació per denunciar la manca de recursos, i ho feien amb tota la raó. Era una situació crítica que exigia actuar amb determinació.
Com a gerent, vaig assumir la responsabilitat de prendre una decisió estratègica especialment complexa i arriscada: impulsar una transformació integral del model d’Urgències i crear una Direcció Territorial d’Urgències que integrés tots els proveïdors públics i tots els nivells assistencials, amb l’objectiu de garantir la cohesió del sistema, la continuïtat assistencial, la cobertura i l’equitat territorial en la qualitat de l’atenció.
Aquella aposta no va ser fàcil. Va generar dubtes, resistències i, en molts àmbits, incomprensió. Va caldre temps perquè el model fos acceptat i demostrés el seu potencial. Tot i així, vaig mantenir la convicció que era la decisió correcta i vaig confiar plenament en la capacitat de lideratge del Dr. Oriol Yuguero per fer-la realitat. Junts vam impulsar un profund procés de transformació, dotant la Direcció Territorial d’Urgències de més capital humà, més recursos, nous espais de treball i un model assistencial que situava la humanització de l’atenció com un dels seus eixos principals.
Avui és una satisfacció comprovar, a través de dades objectives i d’indicadors contrastables, que aquella decisió estratègica presa el 2022, tan discutida en el seu moment, ha estat el punt de partida d’una millora clara i sostinguda dels resultats assistencials. Aquest èxit no hauria estat possible sense el compromís, la professionalitat i l’enorme esforç de tots els equips que han fet seva aquesta transformació, però també és just reconèixer que els grans canvis sovint neixen de decisions valentes que, inicialment, s’han d’assumir en solitari i sense el consens de tothom. La gestió sanitària exigeix, de vegades, prendre decisions difícils, assumir riscos i mantenir el rumb malgrat les dificultats. Quan el temps i els resultats objectius demostren que aquelles decisions han contribuït de manera determinant a millorar la qualitat de l’assistència, és legítim posar-les en valor.
La meva més sincera enhorabona a tot l’equip assistencial i directiu de la Direcció Territorial d’Urgències Lleida-Pirineus per haver convertit aquella aposta en una realitat d’èxit al servei dels ciutadans.