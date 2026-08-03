FM de la Bordeta: civisme i convivència
Pregonera de la Festa Major < | b>de la Bordeta
“Qualsevol temps passat fou millor”? No ho discutiré. Però el que sí que puc afirmar, perquè ho hem viscut, és l’esforç, l’energia, la il·lusió i la perseverança que, darrere el teló, s’ha fet per aconseguir que les bordetanes i els bordetans, petits i grans, poguessin gaudir d’una Festa Major on tothom trobés el seu espai.
La Bordeta és un barri històric, ple de vida i d’oportunitats, que ha evolucionat sense perdre la seva identitat. Un barri privilegiat per la seva ubicació i per la qualitat dels seus equipaments educatius, sanitaris, socials i de lleure.
Però la Bordeta no és només un barri, és el lloc on vivim, on creixem, on eduquem els nostres fills i filles, on teixim amistats i construïm records. És un barri on els veïns i veïnes s’ajuden, creen complicitats, se saluden, s’interessen els uns pels altres, celebren junts les alegries i afronten plegats les dificultats.
Aquesta és la veritable força de la Bordeta: el seu teixit veïnal i la xarxa de vincles que es construeixen entre les persones.
Aquest sentiment d’arrelament, d’identitat i d’estima pel barri és el que em fa mirar el futur de la Bordeta amb esperança i il·lusió compartida. Un futur en què tots i totes puguem ser protagonistes del nostre estimat barri.
Aquesta Festa Major ha marcat un punt d’inflexió important. És el resultat d’una iniciativa col·lectiva pensada i organitzada gràcies al treball, l’esforç i el compromís de moltes persones.
Un gran projecte comunitari liderat per la nova Junta de l’Associació de Veïns, una Junta dinàmica, viva i participativa que ha aconseguit unir entitats, associacions i veïnat al voltant d’un nou plantejament basat en el sentiment de pertinença i la voluntat de cohesionar el barri.
Aquest projecte es fonamenta en la corresponsabilitat. El diàleg, la tolerància, l’amabilitat, el respecte i la transparència són els pilars que ens fan forts i permeten que la diversitat i la pluralitat de les persones que convivim a la Bordeta se sentin acollides i orgulloses d’haver-la escollit com a lloc per viure.
Aquests valors ens fan partícips del creixement del barri i ens permeten somiar que la Bordeta pugui ser un referent de convivència, participació i qualitat de vida.
Tot plegat comporta un gran esforç i un gran repte, però també una gran oportunitat. Si prenem consciència de la importància de complir les nostres obligacions cíviques, cuidant i respectant l’espai públic i les persones que hi conviuen, contribuirem a fer una Bordeta millor.
Perquè aprendre a conviure necessita respecte, tolerància, diàleg i voluntat de resoldre els conflictes de manera constructiva. El govern municipal té el compromís de mantenir i millorar l’espai públic, i nosaltres tenim el deure de respectar-lo i complir les normes de civisme i convivència.
Els barris no els defineixen només els carrers i els edificis. Els defineixen les persones que els habiten, els somnis que comparteixen i el sentiment col·lectiu de tot allò que són capaces de construir.
Per això, vull donar les gràcies per haver-me convidat a ser la pregonera de la Festa Major. Ha estat un gran orgull i també una gran responsabilitat. Una Festa Major que, més enllà de la celebració, ha estat un exemple de participació, civisme i convivència.
Gràcies, Juanjo, Joan, Rafa, Rafael, Laura, Leandro, Carme, Ignasi, Eduard, a tots els voluntaris i voluntàries i a totes les persones que heu fet possible aquesta Festa Major.
Gràcies també a l’alcalde, Fèlix Larrosa, i al regidor del nostre barri, Roberto Pino, per haver resolt els petits problemes de darrera hora.
I especialment, el meu sincer reconeixement i agraïment a la Junta de l’Associació de Veïns de la Bordeta, per la seva dedicació, compromís i capacitat de fer comunitat.
La Festa Major s’acaba, però el que hem construït entre tots i totes continua. Perquè fer barri és això: participar, respectar-nos, cuidar-nos i caminar plegats.
Visca la Bordeta i visca la seva gent!