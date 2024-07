El Far West segons Kevin Costner

Creat: Actualitzat:

HORIZON: AN AMERICAN SAGA - CAPÍTOL 1

Títol original: Horizon

Cine: JCA Alpicat.

★★★

Vagament, em ve a la memòria un temps en què la mare em va portar a veure La conquesta de l’Oest al desaparegut i espectacular Cinerama de l’avinguda del Paral·lel barceloní. Amb el pas dels anys em va assenyalar en diverses ocasions que va haver de treure’m un parell de vegades de la sala a causa dels meus somiquejos en escenes com el furor dels canons en la part de la Guerra de Secessió o amb l’estampida de búfals atacant el campament ferroviari. Aquest va ser el primer western que com una evocació queda allà, estancat en els meus records.Avui dia s’ha d’estar molt segur del que es vol dir si es fa una pel·lícula de l’Oest, del que es pot aportar a aquest gènere, o ser molt agosarat, perquè després d’obres mestres firmades per cineastes com John Ford, Howard Hawks, Anthony Mann, John Sturges, Fred Zinnemann, Sam Peckinpah, Sergio Leone o Clint Eastwood, entre d’altres, la cosa no és tasca fàcil.A Kevin Costner cal reconèixer-li una magnífica pel·lícula enquadrada en temps de fúria i excessos a les grans prades, Ballant amb llops, que va dotar de gran humanisme, de revisió amb aire de veracitat d’un temps de llibertat que es va anar delimitant i destruint amb la petjada de l’home blanc.Ara, el seu somni és una mastodòntica història en quatre pel·lícules, quatre capítols que reuneixin tots els estereotips del gènere, i aquest ambiciós projecte es reflecteix en la primera entrega d’Horizon, de forma que no ha dubtat a endeutar-se fins a les celles per tirar-lo endavant. No hauria de ser cruel amb aquest treball, perquè en diversos passatges li reconec mestria, amb escenes poderoses com el brutal atac indi als colons que volen assentar-se en terres apatxes, els paisatges d’una bellesa extraordinària, la presència d’alguns personatges perversos fins al moll, les grans caravanes, els empolsats soldats fronterers, o la mateixa presència de Costner, que atorga entitat i presència a aquest puzle que té al cap mostrar-nos.Però a Horizon hi ha mil detalls desdibuixats, espais de temps inútils, una música que per moments s’apodera de la trama o un romanticisme repolit que inevitablement trenca amb el toc sec i àrid d’un western a la vella usança.El cert és que hauria estat una molt bona sèrie televisiva, d’aquelles que tan bé mostra l’HBO. En cine, no queda gaire clar. Deixa dubtes en l’aire. Suposo que Costner anirà embastant i cosint totes les parts d’aquest patchwork perquè tot encaixi al més decentment possible, més que res per respecte a si mateix i sobretot, a la mateixa història d’un gènere amb majúscules