Les bones intencions

EL MAYORDOMO INGLÉS

Títol original: Complètement Cramé. Any

L’escriptor Gilles Legardinier, autor d’un best-seller titulat Complètement Cramé, ha decidit personalment adaptar la seua novel·la al cine, comptant per a l’ocasió amb dos primeres figures de l’àmbit actoral: l’incombustible John Malkovich i la sempre elegant Fanny Ardant. A Malkovich li ha donat un paper allunyat d’aquest toc de malvat amb classe, el que tantes vegades hem admirat i l’ha convertit en una espècie d’àngel terrenal, i a l’Ardant li ha reservat el rol de refinada propietària d’una magnífica mansió bretona.Dit això, cal destacar en aquesta pel·lícula el seu esperit ben intencionat, en què el drama és un problema menor i els tocs de comèdia venen donats pel caràcter de fina ironia que va dosificant Malkovich en un paper que li permet sentir-se còmode, sense excessiva confusió més enllà de la que marca l’inici d’aquesta bondadosa pel·lícula.La història ens remet a un important home de negocis anglès viudo que decideix tornar a aquell passat romàntic de quan va conèixer dècades enrere l’amor de la seua vida entre els jardins i boscos d’aquell château. Un malentès portarà aquest personatge a assumir el rol de majordom del lloc.Legardinier mostra un reduït grup de persones relacionades amb la casa com l’aspra i insociable cuinera i guardiana de la privacitat de la propietària, la jove bugadera i planxadora integrada al servei, embarassada i a la qual el nòvio ha plantat, i un rudimentari guardabosc amb bon cor, enamorat secretament de l’antipàtica governanta.Tots ells, fins i tot la propietària de la mansió, arrosseguen els seus problemes en silenci, uns d’econòmics, altres d’abandó i de solitud o de complex de tosquedat, però El mayordomo inglés defuig de la tristesa. Utilitza la mordacitat d’aquest servent, la seua tranquil·la visió de les coses, per anar adobant les ferides ocultes de cadascun d’aquests nàufrags en meitat de la gens quotidiana.El mayordomo inglés és un treball sobre la bona gent. No hi ha gairebé trets de malícia –tret d’algun personatge extern–, tot flueix cap a la cordialitat, que no existeix problema que no pugui solucionar-se, i si a sobre es té de suport un esperit lliure que es bolca a ajudar els altres, doncs millor que millor.En realitat, la pel·lícula El mayordomo inglés és un divertiment que busca ser entranyable, afectuós, busca el costat afable de la vida i de les persones.Això, potser per a alguns, llasti el film, potser perquè estem poc acostumats al fet que no succeeixi res estrany que afecti, que amargui i afligeixi. Potser, perquè ja no veiem la vida de color de rosa.