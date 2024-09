Creat: Actualitzat:

VOLVERÉIS

Quan dos persones que han estat juntes durant quinze anys comuniquen la seua separació a familiars i amics, després de l’anunci sempre repeteixen això de “però estem bé”. I és cert, perquè mentre aquesta deliciosa comèdia plena de tendresa avança, ens adonem que tenen més coses en comú que els uneix que diferencies insalvables.Volveréis remarca que Jonás Trueba és un director fidel a les seues consignes cinematogràfiques i, a més, molt intel·ligent, ja que sap que la quotidianitat, els petits detalls, fan gran una pel·lícula que a simple vista sembla petita.Aquesta parella, l’Ale, realitzadora de cine, i l’Álex, actor, fan seua una teoria del pare d’ella que assenyala que no s’han de celebrar les unions. El que cal celebrar són les separacions, ja que indiquen que una cosa nova els succeirà a ambdós després de la ruptura, una vida nova. Per això decideixen celebrar una festa i reunir totes les persones properes a ells.La pel·lícula no se centra en els punts de desavinença i se circumscriu tant en l’organització de l’esdeveniment, en la informació que donen a uns i a altres perquè hi assisteixin, obrint un ventall de reaccions que resulten molt descriptives sobre la diversitat de caràcters, com a la pel·lícula que està finalitzant l’Ale amb el seu company Álex com a actor, que fa que s’entremescli realitat amb ficció.El resultat és magnífic. Tot respira naturalitat, en ocasions tristesa, quan es van separant llibres i objectes que els unien, quan en realitat s’estimen molt més que aquest desig de dir-se adeu.Volveréis té saba jove, és fresca i promou emocions. Té un halo romàntic que no s’acomoda. Rellisca en mirades i gestos, en paraules i diàlegs ben construïts en aquest guió que ha firmat Jonás al costat dels seus dos actors principals, que ja formen part de la seua família artística, i en el cas d’Itsaso Arana, en la vida real.L’aparició de Fernando Trueba en un encantador rol secundari, en el que diu i com ho diu, en els plans que li dedica el seu fill Jonás, són un sentit homenatge d’éssers agraïts per poder parlar i mostrar com a Volveréis cine dins del cine, anomenar Bergman o Truffaut, fins i tot atansar-se a la filosofia de Stanley Cavell o de Sören Kierkegaard i el llibre La repetición amb les paraules de Fernando, que sens dubte enriqueixen aquesta història que situa Jonás Trueba a un gran nivell després d’aquesta etapa pel desert amb les seues anteriors pel·lícules, especialment La virgen de agosto, que sens dubte és tan bella, profunda i commovedora com aquesta adorable Volveréis.