La veritat no significa res
Avui ha mort la mama. O potser va ser ahir. No ho sé. Vaig rebre un telegrama de l’asil: “Ha mort la seua mare. Enterrament demà. Sentides condolences.” Però no vol dir res. Potser va ser ahir.»
D’aquesta manera comença una de les novel·les més poderoses i provocatives de la literatura, l’autor de la qual, Albert Camus, ens mostra l’absurd de l’existència, la seua crítica social a través d’un personatge enigmàtic i impassible, un home aïllat de tot el que l’envolta a través d’una postura davant de la vida tan inescrutable com absent.
François Ozon, a través d’una bonica fotografia en blanc i negre a càrrec de Manuel Dacosse, elegant amb escenes impecablement desenvolupades –tal com va fer l’any 2016 el director de fotografia, Pascal Martí a Frantz, una pel·lícula de gran sensibilitat també filmada per Ozon–, s’endinsa amb El extranjero en una respectuosa adaptació amb canvis mínims i donant cos, mirada, rostre i silenci torbador a la figura d’un personatge estrany, Meursault, un ciutadà francès que viu a l’Alger dels anys trenta i que fumant ho observa tot a través dels rajos de llum que envaeixen el seu humil apartament.
Camina com absent pels carrers cap a la seua feina com a comptable. El seu cap li diu en una ocasió, quan li proposa anar a treballar a París, una cosa que a Meursault li és igual, com tot: la falta d’ambició és dolenta per al negoci.
Va a banyar-se a la platja de les Bains d’Alger, manté una relació amb una jove que l’estima i es desorienta amb la conducta d’un home a qui sembla que la vida li rellisca.
Fins i tot quan ella li pregunta si vol casar-se, ell li respon que sí, que no, li és igual. Manté una estranya amistat amb el seu veí, un pinxo, un tipus violent i maltractador, i amb un vell que ha perdut el seu gos i l’enyora, tot això dins d’una apatia evident. La mort de la seua mare el porta fins a Marengo, a gairebé cent quilòmetres d’Alger.
Camina sota un sol abrasador fins a l’asil i assisteix al vetllatori sense mostrar cap sensació de pesar i torna per involucrar-se en un fet criminal que l’ha de portar a un judici que el condemnarà a mort.
Meursault sempre diu la veritat amb les seues escarides frases i respostes, però això no importa a la gent. Ell és un assassí molt més odiat per no compadir-se de la mort de la seua mare que pels seus actes. I aquí està, sempre amb la veritat, a tots ens toca morir i les coses passen perquè passen.
El extranjero d’Ozon reuneix un repartiment magnífic. És profunda i manté l’halo de misteri en un ésser que pensa que res canviarà res davant de la indiferència del món.