La música de tota una vida
Aquesta no és una pel·lícula d’animació més. És una de les obres més elaborades, precises i acurades en el detall que reivindica l’esforç, en alguns moments manual, que busca alternatives a la IA i a les 3D que fan que moltes produccions s’assemblin tant tècnicament.
Una altra dada important de La violinista és que ha guanyat el gran premi al Festival d’Annecy, el Cristall, guardó que atorga el certamen dins del camp de l’animació més important del món. I després d’aquesta magnífica mostra del que significa un treball seriós i complex, es troba en la codirecció el madrileny Raúl García, posant de manifest que en ocasions se sap molt més dels de fora que dels d’aquí.
García ha treballat per als estudis Hanna-Barbera, per als estudis Disney, i va participar com a animador en un títol mític, Qui ha enredat en Roger Rabbit?. La seua obra és extensa i impressionant, i ara amb La violinista, juntament amb Ervin Han, director i productor singapurès, es perfila entre els possibles candidats a aconseguir l’Oscar un any en què la competència s’anuncia disputada, sense oblidar que a Annecy la pel·lícula també es va emportar el Premi a la millor música original creada per Ricky Ho i la compositora valenciana Isabel Latorre. Dit això, perquè és de justícia considerar el talent en ocasions no prou reconegut, La violinista ens relata la història de dos personatges, joves músics de Singapur, ell un noi orfe acollit en una casa on habita una nena prodigi amb el violí.
Amb el temps es descobrirà que ell també és un geni. Tots dos veuran les seues carreres truncades per la invasió japonesa a Manxúria el 1931, i després a Malàisia durant la Segona Guerra Mundial.
Un periodista espanyol, a través d’una vella fotografia, trobarà la manera perquè li narrin la història de tots dos de primera mà.
D’aquesta manera entrem en una narració difícil on té cabuda el romanç, els desastres de la guerra, la repressió, l’espionatge, el record, l’improbable retrobament, la història d’un violí, i una partitura musical que acompanyarà tota una vida.
La violinista conté moments de gran bellesa, però també transita pel drama i la crueltat dels homes tot i que l’humanisme també es veu reflectit en algun personatge. Tot això mostrat amb una perfecció inqüestionable malgrat que el que exposa en ocasions emocioni buscant la fibra, una cosa molt natural quan la tragèdia assenyala el que va poder ser i no va ser. En definitiva, una bona pel·lícula amb una frase que es revela definitòria: L’únic que cal perquè triomfi el mal és que els homes bons no facin res.