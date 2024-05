Emoció a flor de pell

Creat: Actualitzat:

JAZZ

★★★★★

El concert triat pels responsables del pub Antares per celebrar el 47 aniversari de vida d’aquest singular i anyenc local de música de la nostra ciutat ha estat el del prestigiós saxofonista valencià Perico Sambeat, acompanyat d’una de no menys llustrosa i experimentada banda d’acompanyament formada pel pianista Xavier Monge amb la base rítmica d’Ignasi González al contrabaix i els tambors de Roger Gutiérrez, com a grans protagonistes. No en va el mític espai fundat a finals dels anys setanta del segle passat per la parella Hermínia Sirvent i Tonet Rufié ha estat durant anys un autèntic bastió jazzístic en el qual els aficionats a aquest gènere hem pogut assistir a llegendàries jam-sessions i a tertúlies a les quals acudien a relaxar-se molts dels participants en les esdeveniments que organitzaven antany Els Amics del Jazz a la també mítica Sala Europa o, anys més tard, quan el Festival Jazz Tardor de Josep Ramon Jové va agafar el relleu organitzatiu, sent sempre un espai acollidor i un punt musical neuràlgic per a Lleida. Aquests últims anys, una necessitada reforma, tot i el seu reduït espai habitable encara, l’ha tornat més còmode i amb bona visibilitat cap a l’escenari i ha vist ampliar amb encert la seua oferta programàtica a molts estils musicals més, oferint fins a tres i quatre espectacles setmanalment. En el retorn de Perico a l’Antares, l’excitant sessió que ell i els seus companys ens van brindar, vam poder disfrutar d’un jazz d’altíssima escola amb tot el combo desenvolupant la seua mestria tècnica sense embuts, en una demostració palmària que quan s’ajunta tant talent per metre quadrat el resultat pràctic és pràcticament insuperable. Allà hi va haver Monge, pletòric, oferint uns frasejos de qualitat suprema, igual que González i Gutiérrez capaços de marcar el tempo rítmic durant tot el recital d’una forma tan precisa i bella alhora. Amb aquest embolcall instrumental, la dolçor dels sols periqueros se’ns va mostrar infinita, aconseguint uns passatges melòdics d’alta escola per al divertiment màxim de tots els presents, que no vam parar d’ovacionar els oficiants, que van acabar amb l’emoció a flor de pell. Tot un luxe!!!