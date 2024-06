Rom anyenc i noves essències

Creat: Actualitzat:

JAZZ

★★★★✩

Ha tornat a succeir. Un altre projecte jazzístic nounat que agrupa músics veterans i joves intèrprets emergents en una alquímia musical la mar d’interessant en la qual tots aprenen de tots. Parlem, d’una banda, de músics locals reputats bregats en mil batalles des de fa més de tres dècades, com Wifred Terrades (trompeta), Jaume Sanchís Xixo (saxo tenor) o Joan Andreu (bateria) i, de altra, de Daniel Noguero (trombó), Eloi Peralta (contrabaix), Sergi Coll (guitarra) i Pau Lladó (saxo alt), intrèpids aprenents d’estrella, que els últims anys han irromput en el nostre panorama amb una força i ganes inusitades, ja que el període formatiu en el qual encara es troben, polint arestes i traient brillantor a unes esplèndides condicions innates, no els impedeix sortir tot el que poden a la carretera a foguejar-se on ho fan els valents, a sobre d’un escenari i rompre’s l’esquena per a una música meravellosa i de possibilitats infinites. El millor d’aquestes associacions, en les quals el rom anyenc i les noves essències es barregen meravellosament i donen lloc a un veritable tiberi dels plaers auditius, és que uns i d’altres s’empenyen mútuament a treure el millor de cada un. Amb una sala 2 de l’Auditori registrant, en feiner i en una hora més que recomanable per a aquest tipus d’esdeveniments, una meritòria entrada de públic, els músics, dirigits admirablement per Terrades –que va fer de speaker glossant la història i protagonistes del jazz de Lleida entre tema i tema–, ens van oferir una sessió absolutament deliciosa, esfullant un bon nombre de clàssics i estàndards del gènere que ens van sonar a glòria, ja que tots van ratllar a una gran altura tècnica. Per als que portem tant de temps gaudint del jazz i hem escoltat per aquests verals estilistes nacionals i internacionals tan bons, és emocionant comprovar que el nostre planter de músics no s’esgota i que no paren d’aparèixer, un dia sí i altre també, xavals com Pau, Eloi, Sergi o Daniel, que estan progressant a passos gegantescos i entreveuen un futur esplendorós, si continuen esforçant-se i lluitant com fins ara.