Part d’una cosa més gran

Creat: Actualitzat:

JAZZ

★★★★✩

Ens passa cada any, edició rere edició, que descobrim entre la nòmina d’artistes i bandes de cada JazzTardor alguna personalitat nova per a nosaltres que, més enllà de la seua fama o no, pugui sorprendre’ns i confirmar-nos aquesta màxima que si arrisquem el nostre temps podem rebre el premi d’una sessió musical formidable i, com en aquest cas, anotar a la nostra agenda per a les restes algun nom que hem de seguir i veure créixer en els anys venidors: d’extracció joveníssima, però demostrant, malgrat la seua evident inexperiència, aptituds magnífiques i preparació impecable, els Camarada Ventura; això sí, en petit comitè però davant un públic entusiasta que va saber valorar la seua traça i entrega. Com deia, gent jove però amb grans idees, com gairebé tot el que surt habitualment de l’ESMUC o del Taller de Músics i el talent del qual, tant interpretatiu com a nivell compositiu, pot sorprendre. Descobrim que el trio format per Jofre Fité (piano i sintetitzadors), Carla González (contrabaix, sintetitzador i veus) i Pau Gurpegui (bateria, sintetitzador i caixa de ritmes), creat aquest mateix any, i ja amb un primer enregistrament comercial al seu historial, l’EP Look Again, compta amb una protohistòria musical sota la nomenclatura JF Trio, d’uns quatre anys de vida, i que els ha vist actuar en bastants escenaris d’aquí o, fins i tot, de l’estranger, com les seues presències a l’InJazz de Rotterdam o l’Unterfahrt Jazz Club a Múnic, amb els seus dos primers títols apareguts el 2022 titulats Dotze i Trànsit, respectivament.Fa uns quants mesos van decidir canviar-se el nom, malgrat que no la seua línia expressiva (música orgànica, fresca i sensible que fusiona el jazz, l’electrònica, la clàssica, l’ambient i el pop) i és sota aquesta nova personalitat que ens han visitat per primera vegada. El repertori que van desplegar a Lleida va unir composicions de tota la seua singladura magníficament interpretades, com les que porten títols dels mesos de l’any del seu primer treball acabat de citar, o d’altres com That Dot, That’s Here, That’s Home i That’s Us, que estan inspirades, segons ens van explicar, en les paraules de l’astrònom Carl Sagan en el seu text A Pale Blue Dot, reflexionant sobre la posició de la humanitat en l’univers i la importància de cuidar el nostre planeta sabent que som part d’una cosa més gran. Doncs això..