Molt bona predisposició

INDIE-ROCK

★★★★✩

El concert de fa pocs dies de La Habitación Roja a Lleida, al marge de pel seu aspecte estrictament musical, va suposar una molt bona i estimulant notícia per a tothom. Ens referim a la inauguració d’un altre espai per poder gaudir de música en directe denominat, amb tota la intenció, Tocata, en record d’aquell programa que es va emetre en TVE durant els anys 80 dedicat a l’actualitat de la música moderna i, el més important, incloent actuacions en viu. En aquest cas, la sala ha estat concebuda com a lloc multidisciplinari ja que, alhora, ens descobreix un bar-restaurant amb dos ambients en el qual anar de tapes o sopar i gaudir al mateix temps de música en directe en el marc d’una programació la majoria de la qual serà gratuïta i, només molt de tant en tant, amb espectacles de pagament molt seleccionats com aquest que avui ressenyem o el que d’aquí a pocs dies portarà una altra vegada fins aquí els barcelonins Elefantes. Doncs bé, la prova de foc d’aquesta festa d’inauguració amb la popular formació valenciana ens va venir a tomb per conèixer in situ aquest nou local; per analitzar la seua amplitud i comoditat i per comprovar en primera persona les prestacions del –diuen– costós equip de so i llums i, en suma, per valorar en el seu conjunt les possibilitats reals d’aquest original univers de lleure acabat de descobrir gràcies a la intrèpida aposta dels també propietaris de la veïna vermuteria Lo Carrincló, de convertir aquest carrer del barri antic en una zona de diversió referencial.. Així, amb la sala inundada de hipsters d’ambdós sexes –públic de mitjana edat i bon poder adquisitiu, típic en els xous de música indie i que havia esgotat les entrades disponibles feia dies– vam veure que l’exigua capacitat de Tocata era cosa real, però que el so i la il·luminació estaven a l’altura de les nostres expectatives a priori. Els músics, una vegada que es van acomodar a l’escàs escenari que els acollia, van desenvolupar el seu treball instrumental i vocal amb molt bona predisposició i entrega, a base d’un repertori vespertí compost, majoritàriament, per temes de Crear, el seu àlbum d’entranyable coberta familiar posat en circulació aquest mateix any, preparats, això sí, per a altres de provinents d’entregues anteriors de la seua copiosa discografia de trenta anys de trajectòria. Cançons d’ara i de tota la seua vida corejades i ballades, en alguns casos amb autèntic frenesí, prova palpable de la devoció i admiració de tots els presents a aquests artistes tan merescudament contrastats per públic i crítica.