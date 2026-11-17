Estratosfèric
Hi ha músics que dominen el seu instrument i altres, com James Carter, pertanyent a una segona categoria d’artistes escollits, que semblen convertir-lo en una prolongació del seu cos. Parlem d’un dels saxofonistes més singulars i versàtils del jazz contemporani, apadrinat des dels seus començaments per figures –poca broma– com Wynton Marsalis o Lester Bowie. En el seu historial, una trajectòria marcada per l’exploració i el respecte a la tradició, però també per una constant voluntat de transgredir límits coneguts i volar molt més enllà. El seu univers musical beu de fonts interpretatives tan diverses com Coleman Hawkins, Sonny Rollins o John Coltrane, entre d’altres i, estilísticament parlant, transita amb absoluta naturalitat pel swing, el bebop, el hard bop, el funk i les expressions més lliures de l’avantguarda. El domini dels diferents saxòfons i de la flauta travesera li permet desplegar una paleta sonora extraordinària, capaç d’alternar la rugositat més visceral amb passatges de molt delicada expressivitat baladística. En el seu recent pas pel nostre Jazztardor, des del minut u del xou en un Auditori escassament poblat, però amb els espectadors súper atents a les seues evolucions bestials, el seu virtuosisme estratosfèric, que no sembla esgotar-se en la mera exhibició tècnica, va ser capaç de proeses realment extraordinàries com una nota sostinguda de gairebé un minut en el primer tema que ens va deixar atònits a tots. Al capdavant del seu Organ Trio, flanquejat per Gerard Gibbs al Hammond B3 i Alex White a la bateria, el de Detroit va trobar un context especialment propici per desenvolupar la seua habilitat tècnica i una exuberant personalitat. La complicitat entre els tres músics va ser evidentíssima, amb Gibbs construint una envoltant arquitectura harmònica i amb intervencions solistes de gran personalitat, mentre que White va aportar una bateria sòbria, dinàmica, farcida de matisos i precisió. Ambdós van sostenir i van estimular el discurs del saxofonista, amb una capacitat d’escolta i una llibertat d’interacció que convertia cada interpretació en una conversa musical d’extraordinària fluïdesa. Menció a part mereix la peculiar relació de Carter amb el públic, sorprenent la seua parquedat comunicativa i una escassíssima propensió als comentaris entre temes.
Tanmateix, aquest silenci verbal va quedar ben compensat per una gestualitat certament singular, amb mirades, moviments i teatralitat que semblen constituir el seu particular llenguatge escènic. Fins i tot hi va haver ocasió per a alguna inesperada selfie en ple escenari, una nota d’espontaneïtat i despreocupació que va contribuir a dibuixar una personalitat tan peculiar com magnètica. El repertori escollit, un homenatge en tota regla a John Coltrane pel seu centenari, de títol Trane: A Centennial Supreme, amb bonics afegits de Duke Ellington, Mal Waldrom o Rodgers i Hammerstein, van tancar el cercle d’un dels millors espectacles jazzístics vistos a Lleida en els darrers anys.