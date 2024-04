Espanya, destinació somiada

Creat: Actualitzat:

Mig món vol venir a viure Espanya. Els processos migratoris s’acceleren en aquests temps d’incertesa. No és només que les fams i les dictadures africanes empenyin milions de persones a desafiar el perill de les pasteres per assolir les costes canàries, andaluses, italianes o gregues. S’intensifica la pressió migratòria pel sud, però es dispara el nombre d’iberoamericans que identifiquen Espanya com a lloc ideal per treballar i viure. Classes mitjanes i riques també. Tenidors de capitals veneçolans, equatorians o colombians, que abans s’instal·laven a Miami, busquen ara els millors barris de Madrid. Al de Salamanca, al cor madrileny, l’anomenen “Little Caracas”. I sigui per via professional o d’estudis, consolats i oficines d’estrangeria confirmen l’allau de peticions de residència.No oblidem els europeus. A les legions de jubilats nòrdics que des de fa anys prefereixen disfrutar les seues pensions a Mallorca, Andalusia o les Canàries, a la recerca del bon clima, se sumen ara els professionals que volen canviar França, el Regne Unit i, sobretot, Itàlia, per una feina a Madrid, Barcelona, València o Màlaga. Davant els 35.000 espanyols amb residència legalitzada al país alpí, n’hi ha deu vegades més d’ells empadronats a Espanya. Caldria descomptar els argentins, veneçolans i altres, que van adquirir nacionalitat italiana per familiars, i que, després d’un senzill tràmit, treballen aquí. Però encara que correspongués la meitat d’aquests 350.000 ciutadans amb nacionalitat italiana, els procedents d’Amèrica que ja viuen aquí, és evident que la desproporció és manifesta. I la conclusió, clara: també els italians han identificat Espanya com a destinació preferent. Creixen els alumnes a les quatre seus de l’Institut Cervantes –Itàlia és el país amb més estudiants i realitza 30.000 exàmens DELE per any– per conèixer la llengua espanyola, la segona més parlada al món, si es descompta el xinès mandarí i l’hindi.Mentre aquests milions de persones a tot el planeta somien amb Espanya, aquí hi ha milers d’espanyols que no deixen dormir amb les seues crítiques. Per a ells tot està malament i fins i tot eviten parlar d’Espanya. Prou mitjans de comunicació es contaminen i passen a referir-se a l’“Estat espanyol”. És una inexactitud, però, sobretot, una puerilitat. Aquest és, sens dubte, el país amb autoestima més baixa d’entre els que coneixem. No sabem valorar el que tenim. Clar que existeixen problemes seriosos, d’entre els quals destaquen la desigualtat creixent entre persones, territoris i la bretxa ciutat-rural. Però, globalment considerat, aquest és un gran país. La pluralitat de comunitats amb costums i idioma propi explica, només en part, aquesta desafecció al concepte Espanya-nació. Per damunt de tot, qualsevol investigació estadística demostra que estem millor del que creiem estar.La política no ajuda, certament. La constant i àcida pugna entre govern i oposició erosiona la credibilitat de polítics i institucions. A més, reivindicacions nacionalistes al marge, perquè són legítimes i la Constitució democràtica empara que es defensin públicament, personatges surrealistes s’apropien de l’escena política gràcies a la innocència dels mitjans. Amb Pablo Iglesias, fundador de Podem, camí de l’ostracisme, encara que mai no se l’ha de donar per amortitzat, Carles Puigdemont s’ha erigit en la clau extorsionadora de la política espanyola. Es retransmeten els seus desafiaments i les seues gestes com a suposades heroïcitats. Defensa que Espanya és com Turquia. De riure. Preguntin als italians i llatinoamericans que somien viure a Turquia. A veure si les eleccions catalanes posen cadascú al seu lloc. Encara que sincerament, l’esperança és escassa. Veurem.