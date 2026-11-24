Un debat el pot carregar el diable
periodista
Més de deu milions de persones van seguir per televisió el debat cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. I aquí no hi són comptats els espectadors que el van veure a través d’espais digitals, plataformes i xarxes socials; o els que el van escoltar per la ràdio.
Audiències de final de Mundial de Futbol i torrent posterior de programes durant dies disseccionant cada frase, cada gest, qualsevol silenci o especulant sobre alguna suposada intenció estratègica justificativa d’una actitud passiva o bel·licosa. Que si Pedro Sánchez va defugir el cos a cos perquè buscava un públic moderat i més de centre, després d’haver crescut sobre la seua esquerra; o que si l’actitud més incisiva del candidat popular perseguia tancar la possible fuga de vots cap a Vox; i així successivament.
El cas és que el cara a cara va apassionar; i falta un debat a quatre –de nou Sánchez i Feijóo, més Abascal i Ada Colau– dijous vinent. Sumat al debat dels portaveus parlamentaris a TVE, als celebrats en cada autonomia i als radiofònics –per exemple l’interessant diàleg a Cadena SER de la ministra d’habitatge, Isabel Rodríguez, i Juan Bravo, portaveu popular– es conclou que els debats són la columna vertebral d’aquesta campanya. Encara queden professors despistats o presumptes gurus que afirmen que “un debat només mou un 1 per cent de l’electorat”. Déu els beneeixi. Els debats recol·loquen les campanyes, projecten lideratges, empoderen o desmoralitzen els convençuts de cada bàndol, mouen els indecisos i fan fora de casa els abstencionistes. Els debats generen un catàleg de conseqüències imprevisibles i, a més, els pot carregar el diable. Vegeu el més recent al Brasil en què Bolsonaro, que va guanyar la primera volta, va sucumbir en la segona per un error gravíssim a l’insultar Lula amb l’expressió “nou dits” –en va perdre un en accident laboral quan tenia disset anys–, fet que va generar una sentida rèplica de Lula per l’“ofensa personal i a tota la classe treballadora”. Lula és president de nou i Bolsonaro es troba a l’exili. Sense aquesta situació, segurament la història hauria estat diferent.
A Espanya no s’han viscut debats tan dramàtics, ni ha passat com a Sèrbia on en l’època Milosevic, als anys noranta, un candidat en va amenaçar físicament un altre davant dels estupefactes televidents. Però està estudiat que la victòria d’Aznar en el primer debat contra González, el maig del 93, va mobilitzar l’esquerra crítica amb el felipisme per frenar la tornada de la dreta al poder. O que el debat entre Mariano Rajoy i Alfredo Pérez Rubalcaba va servir al candidat popular per guanyar lideratge en el seu partit; això li podria haver passat a Núñez Feijóo en aquests dies i l’enforteix davant d’alguna ambició successòria, si els resultats no fossin com auguren les enquestes.
Els candidats ja han après que han d’arribar al debat descansats, amb la lliçó apresa i amb frases comprensibles per als ciutadans. Amb “el PIB no es menja”, va rebatre el popular les brillants xifres macroeconòmiques de creixement espanyol. I els analistes hem de considerar que en un pla hi ha el debat televisat, que pot resultar fins i tot avorrit, i en un altre nivell les seues conseqüències. Es pot criticar el fet de demanar perdó, però hi ha qui decideix votar perquè mai no ha vist disculpar-se un polític. Tot es prepara meticulosament, sí, però quan el debat comença és lliure i arriscat. Atenció, perquè el pot carregar el diable.