Habitatge per a tothom? (1)
És obligació d’un país avançat facilitar el dret a l’habitatge. Caldria matisar que tothom té dret a guanyar-se un habitatge digne. També, que les administracions, per intel·ligència política i administrativa, haurien de posar els mitjans i les limitacions per fer-ho possible. De fet, les lleis del nostre país així ho expressen. No crec ni en els regals, les caritats o les subvencions i molt menys a canvi de res que procuren les campanyes electorals de demagogs sense vergonya, vividors sense escrúpols o inútils que es presenten voluntaris per cuidar el ramat. El criador de cucs de seda sap que no es pot ajudar la fatigada papallona a sortir del capoll, sense el titànic esforç no hi haurà posta d’ous, ni una nova generació de cucs que teixiran els capolls per a la futura collita de seda. Sembla estrany que facilitar les coses perjudiqui el resultat, però la saviesa de la natura hauria de ser lliçó de vida. Una societat té més futur, tenint en compte que la igualtat ha estat impossible en tots els règims que ho han intentat, quan estableix els mitjans perquè uns pocs no visquin en l’opulència i la majoria en la misèria. De fet, els pocs rics haurien de ser els més interessats a assegurar-se que els molts pobres no passessin ni necessitat ni falta de justícia. En un país que governa i han governat les esquerres més esquerranes de la història d’Espanya, s’haurien de corregir els desequilibris que l’avarícia comporta. És una evidència que no ho fan, les esquerres no fan d’esquerres, més enllà de regalar el que no és seu i acumular patrimoni i feina segura. No ha de sorprendre que a Barcelona les enquestes mostrin que el major problema de la ciutat és l’habitatge. El Sr. Collboni des de la universitat s’ha dedicat a la política. Ha estat, entre altres càrrecs, segon tinent d’alcalde del 2016 al 2019, primer tinent del 19 al 23 i alcalde de Barcelona des del juny del 2023. Durant tots aquests anys, va ser la parella, en el ball de la incompetència, de la reina dels ocupes. No han solucionat el problema, l’agreugen cada dia una mica més, perjudicant tots aquells que s’han guanyat un habitatge amb l’esforç de la papallona. Una papallona que en el cartell de la Mercè d’aquest any, la que treballa, tampoc hi és.