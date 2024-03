Camavinga és blanc com Iniesta

Creat: Actualitzat:

- Diu Nico Williams que a Vincius l'insulten perquè és bo i és negre. Suposo que ell deu ser dolent i blanc.

- Blanc com la neu. També Rudiger, Tchouaméni i Camavinga semblen Iniesta.

- A Vinicius l'insulten perquè és un provocador.

- Sí, però compte: els insults que ha de suportar són repugnantment racistes. Les dos coses són certes. Vinicius és impresentable i la societat és racista.

- La societat? Voldràs dir quatre tarats.

- No, no. La societat. Una altra cosa és que Florentino Pérez hagi muntat una campanya per tapar el comportament menyspreable de Vinicius i tothom el segueixi. Mitjans, àrbitres, jutges...

- Ja hi som! Estàs obsessionat amb els jutges! Tampoc ho fan tan malament, home! Està molt bé això que treieu avui que han donat la pensió de viudetat a una divorciada lleidatana perquè el seu home la va maltractar.

- Però amb Florentino no s'atreveixen. Mira què va passar amb el Castor.

- Afortunadament han tret l'alarma social com a causa de presó preventiva.

- I han posat ser del Barça.

- No et passis!

- Que ho preguntin a Sandro Rosell. O a la jutgessa Lamela, que va ser premiada amb el seu ascens al Suprem per haver empresonat durant dos anys Rosell sense haver comès cap delicte, i que ara comparteix amb els compnays de tribunal i Florentino la llotja del Bernabéu.

- El camp que cridava insults homòfobs a un entrenador d'un dels equips de Manchester.

- Aquest, aquest.