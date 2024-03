Divendres, 29. Queipo de Llano va afusellar molts devots de la Macarena

Creat: Actualitzat:

- Aquest any no has anat a la Passió de Bach?

- No, tu. No me'n parlis. No he pogut, i no et pots imaginar com ho trobo a faltar.

- Sorprèn aquesta devoció en un ateu com tu.

- És impossible ser ateu perquè existeix Bach. I no t'estic parlant de fe. T'estic parlant de ciència.

- Curiosa manera de veure les coses, a fe de Déu.

- Mai millor dit.

- Molt graciós.

- Ho dic sense ironia. Bach et reconcilia amb l'univers. Després d'escoltar-lo penses que és increïble la capacitat que té el món de sorprendre'ns com si fóssim nens. Tot això va molt més enllà de l'enlluernament. No podràs fer gaires coses millors per celebrar la Setmana Santa que escoltar Bach encara que no siguis creient, i no soc l'únic que hi penso.

- Jo el que veig és que en nom de la religió passen coses molt estranyes. Ara mateix la confraria El Rico de Málaga acaba d'alliberar un condemnat per drogues. Visca la separació de poders!

- Sí, noi. Però amb això ningú s'escandalitza perquè estem parlant de l'església. Que el Consell de Ministres d'un estat laic aprova un indult perquè ho demana una confraria de Málaga que té aquest privilegi perquè li va donar Carles III? Cap problema. Vivim en un país que respecta tots els estàndards d'un estat democràtic, com tothom sap.

- Ara sí que parles irònicament. Ja veig que també penses que aquestes coses no haurien de passar en un estat laic.

- Sí, però això són coses de l'església catòlica. No responen a motivacions de la fe ni tampoc de la tradicó, totes dos molt respectables perquè pertanyen als àmbits de la llibertat de culte i de la cultura popular. Molts dels milers de rojos afusellats pel genocida Queipo de Llano portaven una imatge de la Macarena quan van ser tirats a la fossa comuna.