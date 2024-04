Divendres, 19. Una vacuna contra l'estupidesa

Creat: Actualitzat:

- Ha vingut a Lleida José Antonio Marin a explicar la necessitat de crear una vacuna contra l'estupidesa. Quanta raó té aquest home!

- Molta raó, sí. El més extraordinari és que la té perquè fa una cosa increïble: dir coses sensates. El mateix passa amb Gregrio Luri.

- Els dos venen a dir el mateix. La vacuna consisteix en pensar pel nostre compte.

- Aprende a no combregar amb grotesques rodes de molí, sí.

- L'altre dia deies que amb la pandèmia hi va haver també tontèmia.

- Sí. Perquè les autoritats van aprofitar l'epidèmia per deixar anar la seva vocació d'aprenents de Calígula. Hi van veure una ocasió immillorable per potenciar la nostra submissió i limitar la nostra llibertat, que és el somni de la majoria de governants.

- A veure si em sortiràs terraplanista com Bosé.

- Evidentment que no. La pandèmia va ser terrible i les mesures que es van prendre probablement havien de ser encara més dures, però dures no vol dir estúpides. No es pot tancar criatures en pisos de 50 metres quadrats mentre deixes sortir cada dia els gossos al carrer.

- Ni es pot abandonar els vells en residències, com es va fer.

- Això va ser el pitjor de tot. Una infàmia per la que quedaran retratades les nostres autoritats als llibres d'història i per la que espero que s'asseguin a la banqueta dels acusats. Una societat que menysté els seus vells és moralment repugnant.

- Haurem d'encarregar una vacuna contra l'estupidesa a Pfizer.

- No cal. N'hi ha prou amb llegir. Escriure. Pensar pel nostre compte. Ser honestos i sensats.