Dissabte, 27. Misèries administratives

Creat: Actualitzat:

- He anat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Paeria a demanar un certificat d'empadronament i m'han dit: Són 6 euros. Jo: Com? Ells: Que són 6 euros. I després: però et pot sortir gratis si el demanes online.

- La resta no cal que me l'expliquis, que et conec. Te n'has anat demanar-lo online, no te n'has sortit a la primera, has tornat a l'oficina i has pagat els 6 euros.

- Efectivament. És molt greu que l'administració dificulti sistemàticament els tràmits, perquè produeix una marginació miserable de la gent gran. Si a nosaltres ens posa nerviosos, imagina't als nostres pares. També hi ha els tràmits absurds per als pagesos, per als autònoms, per a les empreses familiars... No estem parlant només de molèsties. Estem parlant d'un atac a la llibertat.

- I després hi ha els funcionaris que afegeixen la seva incompetència als excessos burocàtics.

- Aquesta és una altra. El funcionari a qui t'imagines la cara de satisfacció amargada quan detecta que has posat una dada en una casella equivocada i et denega el pagament en un expedient en què has hagut de fer 36 correus electrònics per intentar cobrar 150 euros. És demencial.