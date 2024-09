‘Salvados’ i l’ètica

Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge s’emetrà a Salvados el programa dedicat a la desaparició de Carmen Fernández, cambrera que treballava a bord del vaixell oceanogràfic García del Cid, adscrit a la flota del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Carmen havia denunciat el 2019 un dels tripulants per assetjament sexual, però, inexplicablement, va ser obligada a continuar treballant al mateix vaixell, malgrat havia sol·licitat amb insistència no fer-ho. El 13 de setembre de 2023 el García del Cid atracava al port de València, però amb una persona menys. Carmen havia desaparegut misteriosament a alta mar. Va deixar una llibreta en què pot llegir-se: “Nadie hace nada. Si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero.” Estava casada i tenia tres fills. Els tribunals han sentenciat que no hi ha proves de cap delicte, la tripulació ha estat acomiadada i el vaixell espera ser desballestat. Cas tancat. Lara Graña, periodista d’El Faro de Vigo, porta un any fent seguiment del cas i ha publicat diverses notícies al respecte, per la qual cosa és una veu autoritzada des del punt de vista periodístic. Sembla que això no ha estat suficient perquè Gonzo, presentador y director del programa anteriorment comandat per Jordi Évole, que continua al darrere de tot plegat perquè és propietari de la productora que fa Salvados, hagi comptat amb Graña, que ha denunciat a les xarxes que s’ha assabentat de tot plegat per la promo de La Sexta. Gonzo, per a més inri, és de Vigo. El detall no és només lleig, sinó que també evidencia manca d’ètica professional i un nul respecte per la feina prèvia d’un altre mitjà i d’una companya d’ofici. Està per veure si el programa esmentarà la tasca de Graña i El Faro de Vigo quan s’emeti. Si tampoc ho fan, Salvados incorrerà en una pràctica desgraciadament habitual al món del periodisme, la del plagi i l’omissió del treball previ d’altri. Mentre escrivia aquesta peça he revisat la fitxa del programa al web Fórmula TV, en què es destaca que Salvados es dedica “al periodismo de información y, sobre todo, a la información que no suele encontrarse en otros espacios”, mentre que al web de la productora del programa presumeixen de “l’originalitat dels nostres continguts”. De moment, silenci sepulcral de Gonzo i Évole a Twitter, on els han plogut les crítiques.