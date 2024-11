Creat: Actualitzat:

Recordo un dia de 2018 en què Jaume Collboni, ara alcalde de Barcelona, va fer befa de l’arribada a la capital del país de centenars de tractors vinguts d’arreu per protestar en el marc del procés. Collboni, entre seriós i foteta, comparava la Barcelona cosmopolita que ell diu defensar amb el suposat provincianisme i incultura dels pagesos independentistes. El lloc on el polític del PSC va fer aquests comentaris no pot ser passat per alt. Era un acte de Societat Civil Catalana en què va acarar el fet que Planeta traslladés la seu social a Madrid amb l’arribada dels tractors. Marxen els llibres, arriba la incultura, venia a dir. Que el PSC s’ha convertit en el mamporrero de l’espanyolisme a Catalunya és un fet incontrovertible que no admet gaire discussió. Els cent dies de govern del president Salvador Illa han estat marcats per gestos aparentment còmplices amb l’independentisme o, com a mínim, amb aquells sectors catalanistes que no volen la independència, com les invocacions impostades al president Tarradellas, les visites simbòliques a Poblet i Montserrat, o la rebuda a palau del president Pujol. Però a l’hora de la veritat, tot plegat ha estat un foc d’encenalls que ha quedat al descobert amb alguna actuació del president que no és pas innòcua. Em refereixo a la seva participació el cap de setmana passat a la fira de l’oli de Jaén que es feia a Sabadell. A mi em sembla collonut que els de Jaén promocionin el seu oli arreu del món, com ho fan altres regions i estats amb els seus productes. El que trobo lamentable és que tot un president de la Generalitat, en el marc de la seva agenda del reencuentro, promocioni un producte que és competència directa dels olis descomunals que es fan a Catalunya. Que ho expliquin al pagès que vaig trobar-me el vespre de dissabte a la carretera del Pont d’Armentera, amb el tractor i el remolc carregats a vessar i atrafegat per arribar a temps al molí, que el seu president estava promocionant aquell cap de setmana l’oli de Jaén en lloc de ser a les fires equivalents que es feien en altres indrets del país. Perquè és igual de ridícul enarborar la bandera del cosmopolitisme mentre menysprees els tractors i pagesos que et donen de menjar, com bavejar amb l’oli de Jaén i no visitar els teus productors d’oli de Reus i Maials.