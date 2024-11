Recuperar patrimoni

Creat: Actualitzat:

Poc se’n parla del gran esforç que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya fa per la recuperació de patrimoni a través de les adquisicions. Sense anar més lluny, hi va destinar el 2023 cinc milions d’euros per comprar obres d’art i béns culturals mobles per incrementar la Col·lecció Nacional que, un cop adquirits, s’han dipositat en museus d’arreu del país. Si fem la comparativa, el Ministerio de Cultura hi va invertir l’any passat catorze milions per a tot l’estat que, com era d’esperar, van repartir-se malament, ja que gairebé tot va acabar en museus de Madrid, que és el gran forat negre i la gran aspiradora que ho xucla tot i tothora. Algú haurà d’explicar per què el Ministerio no compra mai res per a Catalunya. Des del 2011 no ha adquirit ni una sola obra per al MNAC, tot i ser membre del patronat, i ni els dos catalans que darrerament han ocupat el soli ministerial han revertit la situació. I, per si no n’hi hagués prou, hi hem d’afegir el deute acumulat que el Ministerio té amb el museu, més de vuit milions a data de 2022. Un país com Catalunya ha de lluitar per recuperar determinats béns patrimonials perquè som un territori conegut arreu per la nostra cultura i perquè bona part de la nostra economia s’hi sustenta. El retorn econòmic que el sector cultural aporta al conjunt del país és elevadíssim i és de rebut, per tant, que el govern continuï invertint en l’engrossiment dels museus, que tenen en l’acreixement una de les seves missions atorgades per naturalesa i per llei. Vivim d’un passat que ens ajuda a projectar-nos cap al futur, i cada cop que adquirim un trosset d’història que havia sortit del seu lloc, el que fem és reconstruir una part del paisatge històric malmès de Catalunya. Ho hem vist darrerament amb un retaule cinccentista que s’ha restituït a Santes Creus, o amb un fragment del retaule major d’Escalarre que ha retornat a les Valls d’Àneu, tot gràcies al gota a gota de les compres de la Generalitat. Veurem si la flauta sona en el cas del retaule gòtic del castell de Montcortès (Segarra), una obra del pintor Joanot de Pau que aquest dimecres s’ha subhastat a Sevilla i per la qual el Ministerio ha exercit el seu dret d’adquisició preferencial. Esperem que ho hagi fet en nom de la Generalitat i que l’obra acabi al Museu de Cervera.