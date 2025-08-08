Pólvora mullada
Des d’aquesta columna, que des del primer dia és trinxera, s’han denunciat els bunyols i les tergiversacions diverses que han intentat colar-nos la plèiade d’experts, pseudoexperts i aficionats aragonesos en relació amb Sixena. Hi hem vist de tot. Un advocat a qui li agradaria fer d’historiador de l’art i que no n’encerta ni una quan ho intenta, un exalcalde que es pregunta per què s’ha de posar climatització a la sala capitular del monestir si no n’ha tingut mai, un president d’una associació que diu que Sixena ha resistit els anarquistes i els indepes perquè és un lloc místic, una exdirectora general de patrimoni de l’Aragó que es dedica a parlar públicament amb la Intel·ligència Artificial (Grok) a Twitter per explicar-li cosetes de Sixena, una restauradora aragonesa expatriada a València que fa retuits sobre coses d’ultres i que diu que el monestir mai va cremar, i una geòloga-Guadiana que fa vint-i-cinc anys que no s’ocupa de Sixena i que ara ha tornat a treure el cap.
S’ha afegit a la festa Juan José Nieto, un senyor que va fer una tesi doctoral sobre la fabricació de pólvora a l’Aragó durant el segle XVIII i que, segons sembla, també sap molt sobre història de l’art i patrimoni artístic, ja que va ser perit de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena al judici de les pintures murals de fa deu anys. Suposo que això de la pólvora t’habilita sobradament per intervenir en una qüestió, aquesta de Sixena, que requereix molta bel·licositat i poca expertesa artística, perquè ja sabem que tot això de l’art és una puta broma. Nieto ha aconseguit aquesta setmana mobilitzar els principals mitjans espanyols, el Museo del Prado, el Ministerio de Cultura i el Govern d’Aragó perquè, segons diu, ha trobat evidències que una obra de Sixena que hi ha al Prado va sortir del monestir il·legalment el 1936. Això, segons ell, obligava el museu a retornar-la. El problema que ha tingut Nieto, que no és historiador de l’art, és que algú que sí que ho és l’ha deixat en ridícul amb documentació coneguda i publicada que demostra que la peça ja era fora deu anys abans, que de moment no hi ha evidències de cap il·legalitat i que el Prado no ha de tornar res. És el que passa quan vas d’expert i no ho ets, que dispares i et surt el tret per la culata perquè dus la pólvora mullada.