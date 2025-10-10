Sixena i el Ministerio
Nou capítol del sainet de Sixena. El MNAC, que ha de tornar les pintures i no sap com fer-ho sense malmetre-les, acaba de sol·licitar formalment al Ministerio que l’Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), la institució més rellevant de l’estat en matèria de conservació-restauració i que depèn del Ministerio, emeti un informe sobre la qüestió. Ras i curt, el museu espera que l’IPCE digui el mateix que va dir sobre la Dama d’Elx, és a dir, que les pintures de Sixena s’han de quedar a Barcelona perquè són fràgils. Això tan senzill d’entendre està costant sang, suor i llàgrimes per culpa dels dos ninots catalans que manen al Ministerio, l’Ernest Urtasun, ministre, i el Jordi Martí Grau, secretari d’estat de Cultura, que s’estan comportant com uns autèntics covards i uns irresponsables. En lloc de posar tota la maquinària de l’IPCE a disposició del MNAC, museu del qual el Ministerio és patró, el que fan és amagar-se com rates mirant de no incomodar els aragonesos i intentant que l’IPCE no hagi de mullar-se, perquè si ho fes hauria de donar la raó al MNAC. Fa anys que el coi d’informe hauria de ser a sobre de la taula d’aquest litigi, i més ara que l’ICCROM, l’organisme més important del món en la matèria, n’ha fet un que ja té a les mans la jutgessa que ha de decidir si les pintures es toquen o no. Com s’explica que l’ICCROM hagi parlat i l’IPCE no? Com s’explica que la representant ministerial que va formar part de la comissió de tècnics que va reunir-se a Barcelona no fos especialista en pintura mural, que ni es dignés a viatjar i que es connectés per videoconferència? S’explica perquè ni Urtasun ni Martí tenen ganes que aquest informe surti del Ministerio. Ara, Martí ha escrit al MNAC donant-los llargues i dient-los que convoquin el patronat. Si jo en fos membre, el pollastre que hi muntaria seria d’antologia i faria que es votés això de l’informe, sí o sí, per retratar tothom. I una coda final. Que no es pensin Urtasun i Martí que se’n sortiran. El Ministerio està obligat a parlar i pronunciar-se sobre l’assumpte, ja que és l’autoritat màxima en matèria de patrimoni a l’estat espanyol. N’hi ha que s’estan fent la demanda a sobre i tenen totes les de guanyar perquè hi ha jurisprudència al respecte, en concret, el cas del barri del Cabanyal de València.