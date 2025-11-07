Mazón
No fa tant temps, quan una estrella de la música s’emborratxava, podien passar coses bones o dolentes. Vull dir que d’una bona gatera de whisky podia sortir-ne un gran tema musical que s’enfilés a les llistes dels més venuts i escoltats a la radiofórmula, o bé que un grup de rock, heavy o punk acabés destrossant l’habitació d’un hotel i llençant els mobles per la finestra. Una altra cosa bona era que no acostumava a morir ningú, tret que a l’estrella en qüestió se li anés la mà amb les drogues i l’alcohol. Però Dylan tenia raó, els temps canvien i la societat evoluciona. Fins aquesta setmana la presidència de la Generalitat Valenciana era ocupada per Carlos Mazón Guixot, llicenciat en dret, però també amb formació en piano, solfeig i guitarra, cosa que va portar-lo anys enrere a fundar el grup Marengo. L’èxit musical més rellevant que es recorda de la banda és una gira per la província d’Alacant i la Regió de Múrcia el 2013, molt celebrada pels seus fans. Mazón era un dels dos cantants i feien versions de gent com José Luis Perales, Julio Iglesias o del barceloní José María Bacchelli. Aquest darrer, que avui gaudeix d’una vida plàcida a l’Equador, va participar el 1981 a Eurovisió amb el tema Y solo tú, que assolí un 14è lloc molt meritori si tenim en compte els darrers resultats d’Espanya. En canvi, has de ser molt capgròs per presentar-te a les eliminatòries prèvies d’Eurovisió amb un tema que ja ha participat. Això és el que van fer Mazón i els de Marengo el 2011, que van versionar la cançó de Bacchelli i, com era d’esperar, van acabar eliminats en primera ronda, superats per les talentoses Sonia y Selena, les que volien ballar tota la nit. No es té constància que els membres de Marengo destrossessin cap habitació d’hotel, però sí que sabem que Mazón, el 29 d’octubre de 2024, després d’un dinar fastuós i d’una tarda d’embriaguesa i frenesí, va contribuir, per inepte i imprudent, a la mort de 229 persones. Al costat d’això, llençar un televisor per la finestra d’un hotel és cosa d’amateurs. En aquest context, la lletra de la cançó de Bacchelli cantada per Mazón adquireix una dimensió força inquietant. “Y solo tú, y solo yo. El cielo azul y en tus ojos el amor. Mirando al mar embrujador. Nos abrazamos con la fuerza de un ciclón”. Un cicló, tu, quina premonició.