Les protestes agrícoles franceses

La protesta que els agricultors francesos van iniciar la setmana passada contra les noves polítiques mediambientals generen problemes a moltes empreses de transport lleidatanes. Els talls a les principals vies de circulació del sud del país veí dificulten la tasca als milers de conductors professionals que diàriament travessen la frontera entre Espanya i França, deixant molts camioners atrapats en passos fronterers i generant retards en entregues de mercaderia. És per això que les principals associacions de transportistes i carregadors han instat el Govern espanyol que actuï per garantir la seua seguretat. Segons va explicar el president de Pimec a Lleida, Jesús Torrelles, els camioners intenten evitar el bloqueig de les principals vies de sortida cap a França buscant rutes alternatives, però això, va afirmar, els dura poc temps. “Quan troben un punt pel qual accedeixen camions, de seguida el tallen i no deixen passar ningú”, va afirmar. La situació els genera pèrdues, ja que moltes entregues que s’han de fer a la resta d’Europa arriben amb retard. Sílvia Llobet, de l’Associació Provincial Empresarial de Transports de Mercaderies per Carretera de Lleida (Asotrans), va assegurar que el problema afecta totes les empreses que exporten productes a l’exterior per carretera. En aquest sentit, va denunciar l’escassa actuació per part de les autoritats franceses per garantir el dret fonamental a la lliure circulació i a la seguretat dels xòfers i les seues càrregues. Les principals associacions i patronals de transportistes van recordar que França és la principal destinació de les exportacions espanyoles per carretera, un 41,5% del total, i per això demanen al Govern espanyol que actuï davant de les autoritats franceses i la UE. Ahir, el caos provocat no tenia precedents a les autopistes, amb múltiples bloquejos a tot el país, en eixos de comunicació estratègics que afecten el trànsit europeu de mercaderies i amb els cinc accessos principals a París tallats. Coneguda és la vehemència dels agricultors francesos i ningú els nega, al contrari, el seu dret a reivindicar millors preus per als productors, però el que és inconcebible és que la seua més que lícita protesta perjudiqui tot Europa i cal garantir el lliure pas del transport.Tsunami i PegasusL’obstinació del jutge García-Castellón a provar d’implicar Tsunami Democràtic amb el terrorisme i torpedinar la llei d’amnistia i l’espionatge al president de la Generalitat a través de Pegasus amb la ridícula excusa que liderava els CDR arriben a uns punts d’esperpent judicial i polític que espanten