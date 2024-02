Un esforç que val la pena

Creat: Actualitzat:

Almenys 97 municipis de Lleida, quatre de cada deu, tancaran amb clau els seus contenidors d’escombraries. Els veïns d’aquestes localitats s’hauran d’identificar amb una targeta, un clauer personal o una app per a telèfons mòbils per poder obrir-los. Aquest sistema pretén augmentar la recollida selectiva i reduir els costos milionaris d’abocar residus sense separar-los. Aquesta modalitat s’ha disparat en els últims mesos a les comarques lleidatanes, fins al punt que les poblacions on es preveu implantar-la ja superen les 92 que ja apliquen o preveuen adoptar la recollida porta a porta. La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet prova des d’aquesta setmana a la Seu contenidors amb clau per a residus orgànics i no reciclables (fracció resta). És el primer pas abans de desplegar-los en deu municipis més del nord de l’Alt Urgell. Per la seua part, la Mancomunitat Gestió de Residus Meridional pretén instal·lar-los a les vuit localitats del sud. Esperen fer-ho quan entri en servei la nova concessionària, que recollirà els residus de tota la comarca. També els consells del Segrià, la Noguera, el Solsonès i la Cerdanya, així com el Conselh d’Aran, han anunciat en els últims mesos la intenció d’aplicar aquest sistema, si bé amb importants diferències entre territoris. La Noguera espera tancar amb clau tots els contenidors, tret dels de vidre. Ho farà en tots els municipis, excepte a Balaguer, on el pressupost de la Paeria inclou una partida per comprar-los. Al Segrià, el consell va reunir dimarts representants dels 15 pobles que recullen la brossa amb illes de contenidors per explicar que els d’escombraries orgàniques, fracció resta i envasos s’obriran amb claus electròniques. L’ens comarcal traurà a concurs aquest any aquesta nova recollida de residus a Aitona, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfés, Almacelles, Alpicat, Benavent, Gimenells, Rosselló, Torre-serona, Torrefarrera, Torres de Segre, Vilanova de la Barca i Vilanova de Segrià. Un cas diferent és el del Solsonès, on el consell ha optat per aquest sistema després de descartar la recollida porta a porta. Vivim moments d’extremar les mesures per cuidar el nostre entorn i, de la mateixa manera que aquests dies donem suport al manteniment de les petites explotacions agràries i ramaderes de Lleida i el Pirineu com un instrument imprescindible per assentar la població al territori, evitar la despoblació i mantenir el sector primari, eix del nostre històric progrés; hem d’intensificar també l’eliminació de residus, per higiene mediambiental, per estalviar matèries primeres, energia, aigua i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. A més, aquestes modalitats creen llocs de treball i reforcen el teixit industrial, bàsic també per completar l’economia lleidatana, que ha de saber convergir tradició amb innovació i modernitat. Un esforç que ens afavoreix a tots.