L’assignatura pendent de l’N-240

La carretera N-240 ha vist disparar-se el trànsit en el tram que dona accés al túnel del Coll de Lilla des de Montblanc. Fonts del ministeri de Transports van explicar que la galeria registra uns 11.000 vehicles cada dia, dels quals 1.100 són camions. Mentrestant, l'N-240 comptava en aquest tram amb uns 4.200 vehicles abans d'obrir-se la galeria. Aquest augment de vehicles es mantindrà fins que s'habiliti l'últim tram de l'autovia A-27, de la qual forma part el nou túnel, i que haurà d'enllaçar l'autovia amb l'AP-2 a Montblanc. Des de Transports van explicar que continuen treballant en la redacció del projecte. Per la seua part, transportistes i empresaris de les comarques de Lleida exigeixen celeritat per construir l'enllaç entre aquestes dos carreteres. L'alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, va explicar que l'increment del trànsit es deu en part al fet que els conductors amb origen o destinació a Tarragona circulaven abans per la C-14 i ara ho fan per l'A-27. A més, va apuntar que des que es va estrenar el túnel han notat més mobilitat a la rotonda en la qual conflueixen els accessos a l'N-240, l'AP-2 i la C-14. També va assenyalar que esperen veure els vehicles que rebran durant la campanya turística d'estiu. Així mateix, el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, va indicar que el túnel del Coll de Lilla ha beneficiat especialment el sector del transport i ha "millorat la comunicació amb el port de Tarragona". En aquest sentit, va afirmar que "hem guanyat gairebé mitja hora de viatge" i també va destacar la reducció de les emissions que això implica. Per la seua part, la portaveu de la patronal del transport Asotrans, Sílvia Llobet, va apuntar que la reducció del temps permet a alguns camioners millorar la rendibilitat diària amb la costa. La connexió entre Lleida i Tarragona per autovia és una reivindicació ja històrica d'aquestes dos demarcacions que s'ha demorat en excés per l'alternativa de l'autopista AP-2 i que ha privat de moltes sinergies entre les dos províncies. Ara, amb l'autopista sense peatges i amb l'A-27 avançada, queda una assignatura pendent per la qual fa anys que lluiten els lleidatans i que no és altra que el doble carril entre la capital del Segrià i les Borges, un tram amb alta sinistralitat que s'ha promès en innombrables ocasions i que ha arribat l'hora d'abordar.