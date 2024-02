Un pla molt ampli a l’espera de concretar-se

Creat: Actualitzat:

L’equip de govern de l’ajuntament de Lleida va presentar dimecres el Pla d’Actuació Municipal fins al 2030, en el qual preveu un total de 231 accions. Com acostuma a passar quan es fan públics programes d’aquestes característiques, la música sona bé. Està clar que el Barri Antic, la Mariola, Magraners i el Clot són en aquest moment els barris que necessiten una atenció més gran per intentar revertir-ne la degradació, o que projectes com el del polígon industrial de Torreblanca són prioritaris per a la ciutat. També hi ha altres qüestions que s’han de resoldre forçosament en aquest període, com la del model de recollida de les escombraries, perquè està vinculat a la nova concessió del servei, que sortirà a concurs en els propers mesos. Ara bé, una cosa és enunciar una llista de projectes i una altra fer-los efectius i aconseguir que compleixin els objectius fixats. Pel que fa al Barri Antic, l’aposta és atreure joves facilitant una incubadora de projectes, revitalitzar-lo a nivell comercial, potenciar-ne el valor històric i patrimonial i impulsar els usos residencials tant amb la construcció de nous habitatges com amb la rehabilitació d’edificis antics. Tret de la primera, la resta són actuacions similars a les anunciades en els diferents plans especials que s’han executat des de principis de la dècada dels vuitanta en aquesta zona, amb una inversió de desenes de milions d’euros i, malgrat això, s’ha continuat degradant. I el mateix passa amb la Mariola, que va ser objecte d’un pla de barris finançat per la Generalitat la primera dècada d’aquest segle. Són dos exemples de les dificultats que hi ha per passar de les paraules als fets, per la qual cosa caldrà que aquesta vegada l’èxit sigui més gran. La Paeria també haurà d’obtenir el suport pressupostari de la Generalitat –en especial– i del Govern central per a diversos projectes, per la qual cosa la seua viabilitat dependrà dels recursos que pugui captar. És evident que el temps donarà i traurà raons i es veurà si es compleixen les previsions del govern –l’alcalde va dir que esperen generar una inversió induïda de 1.400 milions fins a l’any 2030– o, en canvi, tenen raó els grups de l’oposició com el PP i ERC quan afirmen que en aquest pla hi ha molt de fum. Això sí, el PSC ha aconseguit superar d’entrada una de les principals dificultats per poder començar a desenvolupar les actuacions que consideri prioritàries, tenint en compte que governa en minoria, amb només 9 dels 14 regidors que sumen la majoria absoluta. I és que el grup de Junts, amb 5 edils, va donar ahir suport a aquest pla destacant que inclou tots els acords assolits per aprovar el pressupost i va anunciar que continuarà treballant de “forma col·laborativa”. Una mostra més que la sintonia entre el PSC i Junts és més gran que la que mostraven en l’anterior mandat els partits que compartien govern.