Una tragèdia que obliga a prendre mesures

Almenys 9 morts i 14 ferits era fins ahir el tràgic balanç fet públic per la delegació del Govern, vint-i-quatre hores després que es declarés un esfereïdor incendi que va devorar literalment un gran bloc de 14 plantes amb 138 habitatges en els quals residien unes 450 persones al barri de Campanar de València i que també va afectar un altre immoble contigu de deu plantes. Tot l’edifici va quedar embolicat en flames tan sols uns minuts després de l’inici del foc en un pis de la setena planta, la qual cosa va motivar que moltes persones quedessin atrapades a l’interior, mentre que altres que van sortir als balcons van ser rescatades in extremis pels Bombers, el generós esforç dels quals va evitar que la magnitud del desastre fos encara més gran. La rapidesa amb què es van propagar les flames i la seua virulència, rebentant les finestres i entrant a l’interior del bloc gairebé de forma instantània, s’explica, d’acord amb les primeres hipòtesis, per dos motius principals: que la façana és ventilada, per la qual cosa comptava amb una cambra d’aire, i que en la construcció es van utilitzar materials altament inflamables. Pel que fa a aquest segon punt, Esther Puchades, vicepresidenta del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de València, que va ser la responsable del peritatge de la finca durant la seua construcció entre 2006 i 2009, va afirmar inicialment que la façana contenia poliuretà, material altament combustible, però ahir va precisar que es tractaria de components plàstics, també amb el mateix efecte. En tot cas, la combinació dels materials inflamables, la cambra d’aire i el vent sec de ponent que bufava amb força van afavorir que l’incendi fos devastador. Caldrà esperar que estigui enllestida la investigació oberta per un jutjat per conèixer exactament les causes que van provocar aquesta gran tragèdia. Però mentrestant, seria bo procedir a una revisió de l’actual parc d’habitatges per detectar construccions que puguin tenir característiques similars i prendre mesures que permetin prevenir catàstrofes com aquesta.El calendari escolarEl departament d’Educació ha decidit finalment fixar l’inici del curs vinent per al 9 de setembre, rectificant a mitges l’avenç aplicat en els dos últims. Els alumnes d’educació obligatòria van començar l’actual el 6 de setembre, i l’anterior, el dia 5 en Infantil i Primària i el 7 a l’ESO. La nova data tampoc no agrada als sindicats, que continuen insistint a tornar al 12, mentre que els pares volien que fos abans. Davant d’aquesta tessitura, Educació i els representants de tota la comunitat educativa haurien d’asseure’s i consensuar d’una vegada el calendari escolar