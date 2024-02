Qui es fica al llit amb nens...

Creat: Actualitzat:

L’Audiència Nacional està investigant l’anomenat cas Koldo, sobre el cobrament de comissions i adjudicacions públiques per adquirir mascaretes en el pitjor de la pandèmia. Una trama que escatxiga l’exministre José Luis Ábalos per quan ell dirigia el ministeri de Transports i va nomenar com a assessor el seu exxòfer, Koldo García, un dels cervells de la xarxa, a qui va situar també com a conseller de Ports de l’Estat i de Renfe. En les esmentades administracions es van tancar contractes d’emergència per a l’adquisició de mascaretes durant la pandèmia del ministeri d’Ábalos, però també a Interior, Sanitat i els governs balear i canari. En total, més de 54 milions d’euros de diners públics que suposadament van deixar a la trama uns guanys de gairebé 17 milions d’euros, segons la investigació preliminar realitzada per Anticorrupció. El jutge Ismael Moreno indaga delictes d’organització criminal, blanqueig, suborn i tràfic d’influències. Són set els investigats, encara que van arribar a ser detingudes 20 persones: Koldo García Izaguirre, exassessor d’Ábalos, considerat pels investigadors com “l’aconseguidor”, a causa que tenia via directa amb els funcionaris que van gestionar els contractes; Juan Carlos Cueto, que es considera veritable cervell de la trama; Víctor Gonzalo de Aldama, president del Zamora CF; l’empresari Íñigo Rotaeche; Patricia Uriz, esposa de Koldo; Joseba García Izaguirre, germà de Koldo; i José Luis Rodríguez García, subtinent de la Guàrdia Civil en situació de retir, havent estat destinat a la Secció de Seguretat de Nous Ministeris. L’exministre de Transports i diputat del PSOE José Luis Ábalos s’ha negat a dimitir com a diputat malgrat que el seu partit l’ha donat fins i tot de baixa com a militant i insisteix per activa i per passiva que res no sabia d’aquestes presumptes comissions i reitera que els contractes es van adjudicar amb control i rigor absolut. Ningú nega a l’exministre, persona en el seu dia molt fidel i pròxima al president Pedro Sánchez, el dret de defensar la seua dignitat política després de dècades de trajectòria, però aquest representant públic hauria de saber que Koldo García (que va treballar com a porter en un famós club de cites d’Iruña i que arrossega una condemna per lesions de quan treballava com a vigilant de seguretat) no compta amb un currículum adequat per convertir-se en persona de confiança d’un ministre per a temes en els quals estan en joc diners públics, i en el cas que ens ocupa, la salut de tot un Estat i en moments excepcionals. Qui es fica al llit amb nens petits, es lleva amb el cul mullat és una frase tan antiga com les corrupteles d’aquesta cort de lampistes dels partits i dels governs que són una autèntica xacra per a la democràcia. Erradicar la corrupció i el nepotisme dels estaments públics hauria de començar per desterrar aquests foscos personatges.