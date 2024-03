Pobresa menstrual i residu mediambiental

Creat: Actualitzat:

La pobresa es manifesta com la falta de capacitat d’adquirir béns i serveis que són imprescindibles en la societat en la qual viu cada persona. El concepte pobresa menstrual ajuda a visibilitzar una d’aquestes carències. En una llar que viu amb necessitats es prenen decisions difícils a l’hora de gastar els diners disponibles. Un dia determinat, si es compra una safata de pollastre mengen quatre persones, però si es compren compreses, que costen aproximadament el mateix, aquell dia no es menja. L’opció és òbvia. Segons l’ONU, al voltant del 13% de la població femenina mundial viu en situació de pobresa, per la qual cosa es veuen obligades a prescindir dels productes sanitaris necessaris per a la regla, els efectes i necessitats de la qual estan invisibilitzades i formen part del tabú que continua girant entorn de la menstruació i tot el que té a veure amb la intimitat femenina. El debat acostuma a estar centrat en preus i impostos, però no es parla tant de l’impacte mediambiental que tenen aquests productes. Els tampons i compreses danyen el medi ambient. Estan fets de cotó, raió, polièster, polietilè i viscosa, components plens de productes químics com ftalats, bisfenols i pesticides nocius per al medi ambient. La part més visible de l’impacte ambiental d’aquests productes és la contaminació que generen a través dels residus, però la seua fabricació també té un gran impacte negatiu. El cotó amb què es fabriquen requereix molta aigua, pesticides i fertilitzants, i el polièster prové de derivats del petroli i també requereix molta aigua per a la seua producció. A tot això també caldria afegir la producció d’envasos, així com el seu residu. No hi ha dades sobre la quantitat de residus d’aquest tipus que generem, però un informe de Zero Waste Europe del 2017 apunta que aquell any es van consumir més de 49 mil milions de productes menstruals, que van produir unes 590.000 tones de residus. Els components d’aquests residus poden tardar centenars d’anys a degradar-se. S’estima que, depenent del producte, varia entre 300 i 800 anys el que tarda a descompondre’s en petits trossos de microplàstics que mai no desapareixeran del planeta. Sensibilitzada amb aquestes dos premisses, la Generalitat facilita gratuïtament copes menstruals, compreses de tela i calces. Aquests productes d’higiene reutilitzables estan a disposició de les més de 2,5 milions de dones catalanes. La campanya La meva regla, les meves regles, en col·laboració amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics, converteix Catalunya en un dels primers llocs del món –després d’Escòcia, França i Nova Zelanda– a distribuir de manera universal i gratuïta aquests productes. Bona i exemplaritzant mesura que, a més d’ajudar moltes dones, servirà per contribuir en la millora mediambiental del planeta, on cada residu de menys compta.