Revolta a les presons

Una acció col·lectiva dels funcionaris de presons convocats pels sindicats penitenciaris des de primera hora del matí d’ahir va bloquejar els accessos a les presons catalanes, entre les quals la de Ponent, amb barricades fetes amb pedres, pneumàtics i fogueres també a Brians, Lledoners i Mas d’Enric, en la qual dimecres passat un intern va matar una treballadora de la cuina i després es va suïcidar. Precisament, els sindicats penitenciaris reclamen a la conselleria de Justícia millores en la seguretat dels centres després de constatar un increment de la violència en els últims anys. Per a ells, l’assassinat de la cuinera és la “línia vermella” i per això demanen la dimissió de la consellera Gemma Ubasart i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó. La consellera, per la seua part, va instar els directors de les presons a prioritzar que es garanteixi el desenvolupament de la tasca dels treballadors, i dels serveis bàsics i d’emergència i que totes les instal·lacions pateixin les mínimes alteracions possibles, tant per als professionals com per als interns. Ens falta informació per fer un judici ponderat sobre la situació, però la realitat és que fa anys que el Centre Penitenciari Ponent reclama el trasllat de la presó per falta de seguretat i que una dona va morir perquè els protocols no impedeixen que un assassí manegi ganivets. Només amb aquests dos elements és evident que la Generalitat ha de buscar solucions i revisar la seua estructura penitenciària.Lleida s’empoderaÉs cert que no ha estat una bona campanya d’esquí, amb molts dies per Nadal només amb innivació artificial, d’altres amb vent i ara al final fins i tot excés de neu, però igual de veritat és que les pistes del Pirineu de Lleida són les que millors condicions han tingut per a la pràctica d’aquest esport i que el complement cultural, de lleure i restauració que ofereixen les fan en aquests moments de les més atractives de tot l’Estat. A més, aquest final de temporada arriba amb una més que probable prolongació fins després de Setmana Santa, pels gruixos acumulats en l’última setmana. A partir d’ahir, l’esquí es pot fer compatible amb el ràfting i altres esports d’aventura. Sense oblidar el miracle de la floració del Baix Segre, que ha convertit els inicis de primavera en un espectacle de colors que atreu persones d’arreu del món. En el Fruiturisme convergeixen l’explotació agrària amb la divulgació de l’entorn rural i el turisme. Una sinergia perfecta que s’ha estès a moltes poblacions i que compta les seues edicions per èxits, complementada aquest any amb el Cruïlla. En resum, que amb enclavaments de primer nivell, inversió i talent, Lleida, tant el Pirineu com el pla, empodera l’entorn rural.