La proximitat, imprescindible

Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres va aprovar aquesta setmana la llei d’Eficiència, que té l’objectiu de reordenar el servei de Justícia per fer-lo més eficient i que inclou la reconversió dels actuals jutjats de pau en oficines de justícia i la creació de nous jutjats d’instància en cada partit judicial, segons va detallar el ministre de Justícia, Félix Bolaños. A Catalunya el canvi afectarà els 898 jutjats de pau, 224 dels quals a les comarques de Lleida, repartits en els 947 municipis. Tanmateix, la Generalitat pretén blindar la figura dels jutges de pau pel seu paper clau en “la justícia de proximitat, la mediació i la gestió alternativa de conflictes”. En aquest sentit, una trentena de jutges de pau del Pirineu lleidatà es van reunir divendres a la Seu per posar en relleu la seua figura i el sistema de mediació de conflictes que exerceixen. La seua principal virtut, entre moltes d’altres i des de temps antany, és la proximitat amb l’administrat, una característica bàsica en l’àmbit rural i totalment necessària. Alhora ajuda a descongestionar l’àmbit judicial, que pateix un col·lapse endèmic. I si la proximitat és bàsica en aquest servei, també ho és en una altra iniciativa, en l’atenció sanitària. Ens referim al nou model integrat per atendre des dels Centres d’Atenció Primària (CAP) els residents en geriàtrics. Anunciada al novembre pel conseller de Salut, Manel Balcells, la mesura es començarà a posar en pràctica aquest mateix mes als CAP d’Alfarràs-Almenar i de Balàfia-Pardinyes-Secà. En el primer cas comptabilitzen un centenar de places residencials en la seua àrea d’influència, mentre que a la capital, l’esmentat centre atendrà 453 usuaris de cinc geriàtrics. La iniciativa, que va tenir l’antecedent durant la pandèmia de la covid, és més que positiva ja que millorarà de forma evident la qualitat assistencial per als residents però ha de comportar sense dilació la contractació de més personal sanitari. En aquest sentit, en el seu dia la conselleria va detallar que serien 117 metges de família i 130 infermeres els que passaran a engrossir la plantilla de la sanitat pública. És d’esperar que aquesta incorporació no es vegi retardada per la falta de pressupostos.Exemple de solidaritatEl desembarcament de les gairebé 200 tones d’ajuda humanitària transportades pel vaixell Open Arms fins a les costes de la Franja de Gaza, en una operació impulsada per l’ONG World Central Kitchen (WCK) del xef José Andrés, va acabar ahir i ja es prepara un segon enviament d’ajuda humanitària des de Xipre amb 240 tones més d’aliments. Aquesta iniciativa és tot un exemple de solidaritat impulsada des de la societat civil i hauria de fer reflexionar moltes administracions, incapaces de frenar la barbàrie que es viu des de l’octubre a la zona.