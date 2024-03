La Fira de Sant Josep, un aparador del sector

Creat: Actualitzat:

Mitja dotzena d’organitzacions agràries –Revolta Pagesa, Unió de Pagesos, Asaja, Federació de Cooperatives Agràries, Manifest del Gran Urgell, Afrucat i Pagesos o Conills– van aprofitar ahir l’últim dia de la Fira de Sant Josep de Mollerussa per presentar un manifest conjunt en el qual exigeixen un canvi de rumb de les polítiques que apliquen les diferents administracions, afirmant que han portat el sector “a la ruïna”. “Volem viure dignament de la nostra professió, sense polítiques que només ens desprestigien i ens menyspreen, i que ens han portat a aquesta situació límit amb, entre altres coses, un excés de controls i tràmits burocràtics”, subratllen. També demanen una millor gestió de la fauna que danya els cultius, que l’agricultura no sigui l’àmbit més perjudicat en el repartiment de l’aigua i una modificació de la llei de la cadena alimentària “per acabar amb els abusos”, entre altres qüestions. Els representants d’aquestes entitats van protagonitzar un acte conjunt per visualitzar la seua unitat d’acció, en el qual van avisar que tornaran a protestar a les carreteres si no s’apliquen les mesures acordades en les últimes setmanes o si la convocatòria de les eleccions al Parlament frena les negociacions pendents. Els agricultors i ramaders no estan disposats a permetre que la conjuntura política serveixi com excusa per dilatar iniciatives que millorin la seua actual situació. I els dirigents de tots els partits haurien de prendre nota d’aquesta demanda, perquè en moltes ocasions fa l’efecte que primen els seus interessos partidistes abans que abordar problemes que afecten el conjunt dels ciutadans, perquè, com diuen els signants del manifest, “aquesta no és només una lluita de la pagesia, sinó de tota la societat”. El fet que aquesta declaració s’hagi fet pública a la Fira de Sant Josep és una prova que és un certamen de referència per al sector agrari de tot Catalunya, independentment de les xifres concretes de visitants i vendes. I, a més, aquesta edició també ha estat bona en tots dos paràmetres, segons les primeres estimacions que va fer públiques ahir l’alcalde de Mollerussa. Al voltant de 138.000 persones han passat pel recinte durant els quatre dies, un 78% dels expositors han manifestat que tornaran l’any que ve, un 67% han cobert o superat les seues expectatives de negoci i tot apunta que el saló de l’automòbil superarà els 151 vehicles venuts per un import de 5 milions d’euros de fa un any. Pel que fa a tractors i maquinària agrícola, caldrà esperar les properes setmanes per conèixer les transaccions que es tanquen arran dels contactes efectuats durant la fira. Finalment, un altre element que constata la importància de la Fira de Sant Josep és que és un fòrum de debat sobre els principals reptes a què s’enfronta l’agricultura, des de la innovació tecnològica fins a la sequera.