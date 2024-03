El turisme, un sector clau per a Lleida

Creat: Actualitzat:

Les comarques de Lleida, amb les del Pirineu com a punta de llança, s’estan convertint en una destinació turística cada vegada més valorada a nivell català, espanyol i internacional. Tal com donem compte en la nostra edició d’avui, la xifra anual de visitants ha augmentat en gairebé 400.000 l’última dècada, al passar de 959.000 a 1,33 milions, la qual cosa representa un 40% més. Una de les raons que expliquen aquesta evolució és que a nivell nacional el turisme de proximitat ha anat guanyant pes, aspecte en què segur té a veure que les restriccions parcials a la mobilitat durant per la pandèmia de la covid –una vegada que es van aixecar les draconianes limitacions aplicades durant els primers mesos per l’estat d’alarma– van fer que moltes persones de la resta de Catalunya, especialment de l’àrea metropolitana de Barcelona, descobrissin paratges del Pirineu i de Ponent que fins llavors amb prou feines coneixien. Un altre factor és la progressiva diversificació de l’oferta, un dels principals exponents del qual és l’auge de les visites als fruiters florits, una experiència iniciada a Aitona que ja s’ha estès a gairebé tot el pla de Lleida amb un gran èxit de públic i amb moltes activitats complementàries a nivell cultural o gastronòmic, que aquest any han tingut la guinda amb els concerts del festival Cruïlla en diversos municipis del Baix Segre. A més, activitats tradicionals com l’esquí, els esports d’aventura, el senderisme o el BTT, entre d’altres, mantenen o fins i tot guanyen adeptes. I precisament la combinació del turisme vinculat a la naturalesa amb la cultura, la gastronomia i llocs i monuments reconeguts a nivell mundial, com per exemple el romànic de la Vall de Boí, així com la tasca de difusió que des de molt temps duen a terme institucions com el Patronat de Turisme de la Diputació, també han contribuït a disparar el nombre de visitants estrangers, que entre 2013 i 2023 ha crescut un 60%, fins als 232.000. El resultat de tot plegat és que el sector turístic s’està convertint en un dels més dinàmics de l’economia de Lleida i ja genera al voltant del 10% del PIB. Les bones previsions d’ocupació per aquesta Setmana Santa només fan que corroborar la seua bona salut. Tanmateix, cal continuar perseverant per articular una oferta diversa, que integri el conjunt del territori, que estigui vigent durant la major part de l’any i no es limiti tan sols a períodes vacacionals i que també pugui ajudar a apuntalar l’activitat agroramadera per fixar la població als municipis i comarques més rurals. I alhora, cal intentar que sigui sostenible, qüestió que cada vegada tindrà més importància a causa del canvi climàtic. Ara, quan el sector travessa un bon moment, és el millor moment per dissenyar una estratègia que permeti consolidar aquesta tendència de cara al futur.