Petit respir per als agricultors

Els estats de la UE van donar suport dimarts a una revisió de les normes de la Política Agrària Comuna (PAC) per rebaixar els requisits mediambientals que han de complir els agricultors per rebre ajuts, en resposta a les protestes dels últims mesos. Els canvis, que van rebre el vistiplau del Comitè Especial d’Agricultura compost per alts funcionaris dels països responsables de la política agrícola, afecten algunes de les pràctiques ambientals que s’han de complir com a condició per rebre subsidis i inclouen l’exempció de controls i sancions a petites explotacions agràries –de menys de 10 hectàrees– per alleujar la càrrega administrativa dels pagesos. A tot l’Estat espanyol podran beneficiar-se uns 345.000 agricultors (a Lleida, sobre uns 9.000), que representen el 50% dels beneficiaris de la PAC, segons va avançar el ministre d’Agricultura, Luis Planas. La reforma s’aplicarà de manera retroactiva des de l’1 de gener del 2024. La decisió, que encara ha de ratificar el Parlament Europeu, es va prendre a través d’un procediment d’emergència per tirar endavant una proposta que la Comissió Europea havia posat sobre la taula el 15 de març amb la intenció de calmar les protestes dels agricultors. L’acord inclou també que els estats puguin donar “derogacions temporals i dirigides” sobre algunes exigències per rebre els ajuts en moments de “condicions climàtiques imprevistes”. Aquestes poden aplicar-se en les exigències sobre cobertura mínima del sòl en períodes sensibles, el percentatge mínim de guaret o la rotació de terres de collita. D’altra banda, el comissari d’Agricultura, Janusz Wojciechowski, va assegurar després d’una reunió dels ministres d’Agricultura que analitzaran la “possibilitat” d’incloure que no es pugui pagar menys als agricultors del cost que han hagut d’assumir en la producció, en la revisió de la directiva de pràctiques comercials deslleials. Aquesta mesura no garanteix la supervivència de les petites i mitjanes explotacions però almenys pot evitar tanta burocràcia i els agricultors i ramaders necessiten regles clares i seguretat jurídica. El sector es troba en un moment clau, ja que comencen les sembres de primavera i estan en plena campanya de presentació de sol·licituds de la PAC, que finalitza el proper 30 d’abril. El sector agrari és essencial per a Lleida i encara que els grans productors agrícoles i ramaders no corrin perill, si desapareixen els petits i mitjans es perdria la forma de vida que ha fet possible assentar molts lleidatans als seus pobles, evitar més despoblació rural i reequilibrar el territori de manera que la vida fora de les ciutats tingui els mateixos serveis i qualitat que a les grans urbs. I aquesta possibilitat de millora passa indispensablement per mantenir i millorar l’entorn i l’economia rural.