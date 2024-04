Depredadors sexuals a les xarxes

Creat: Actualitzat:

Un menor de Lleida ha estat acusat de ser un “perillós depredador sexual” després de ser detingut per la Policia Nacional presumptament per haver assetjat més de 20 joves a través de les xarxes socials. Com va publicar SEGRE ahir, la detenció es va portar a terme el mes de gener passat i el jutge va decretar, arran de la petició de la Fiscalia de Menors de Lleida, una mesura cautelar d’internament en règim tancat. Segons va informar la Policia, el detingut va suplantar la identitat d’un jove de Barcelona a qui va sostreure les seues fotografies en xarxes socials per utilitzar-les en els perfils amb què contactava amb les víctimes. Després de comunicar-se amb les joves a través d’una coneguda xarxa social, les extorsionava sexualment en una altra plataforma i, a més, sol·licitava a diferents persones que obrissin perfils en xarxes socials, ja que ell no en podia crear més. La investigació de la Unitat Central de Ciberdelinqüència es va iniciar arran de diverses denúncies en diferents províncies d’assetjament sexual a menors a través de la xarxa. No van tardar a aïllar una sèrie de característiques úniques com el modus operandi, els noms d’usuari utilitzats o la forma de sol·licitar les imatges de contingut sexual i d’amenaçar les víctimes, que feia amb “especial crueltat”. La Policia destaca que la dificultat de l’operació ha residit en l’existència de molts perfils diferents des dels quals s’estaven cometent els fets. Les xarxes socials han obert tot un ventall de possibilitats de comunicació que, com tot a la vida, té diversos vèrtexs, alguns de positius i molts altres de negatius si no se saben utilitzar o se n’abusa, sobretot en edats primerenques. Els depredadors sexuals són molt hàbils detectant vulnerabilitats de les possibles víctimes i fingint proximitat i empatia, alhora que metòdics i persistents. Davant de qualsevol dubte sobre qualsevol interlocutor a la xarxa, sempre la millor opció és no donar a conèixer cap tipus de dada personal i molt menys imatges, i evidentment, davant de sospites d’extorsió o agressió, del tipus que sigui, acudir immediatament a la policia.Protestar no és terrorismeUna segona onada d’independentistes s’ha exiliat a causa de la investigació de terrorisme de l’Audiència Nacional contra la plataforma Tsunami Democràtic pel seu paper en les protestes contra la sentència de l’1-O. Almenys set dels 12 investigats estan residint fora de Catalunya actualment. Que els polítics hagin d’exiliar-se mostra debilitats de la democràcia, que hagin d’anar-se’n activistes, empresaris o periodistes és una xacra. Qualificar de terrorisme una protesta legítima és una ofensa per a les víctimes del veritable terrorisme