Trump i la degradació de la política

Donald Trump va fer història, molt al seu pesar, dijous a la nit al convertir-se en el primer president dels Estats Units condemnat per delictes penals. Els dotze membres d’un jurat el van declarar culpable de 34 càrrecs per la falsificació de registres comercials per intentar ocultar el pagament de 130.000 dòlars a l’exactriu porno Stormy Daniels per comprar el seu silenci sobre les relacions que hi va mantenir. Aquesta sentència arriba a falta de cinc mesos per a les eleccions presidencials, en les quals Trump tornarà a ser el candidat del Partit Republicà a la Casa Blanca, que ja va ocupar entre 2016 i 2020. Com era d’esperar, el magnat va reaccionar mantenint el to desafiador, afirmant que ha estat un judici “manipulat” dirigit per un jutge “corrupte” i que el “veritable veredicte serà el del 5 de novembre per part del poble”, amb referència al dia en què se celebren els comicis. Cal veure quina pena li imposa el magistrat, que pot ser de fins a 4 anys de presó, però també de llibertat condicional o un càstig menor. Ho farà públic l’11 de juliol, quan faltaran quatre dies per a la convenció en la qual els republicans ratificaran Trump com el seu candidat, i podria ser-ho encara que fos a la presó. L’expresident encara ha d’afrontar tres judicis penals més: per l’intent de subvertir els resultats electorals de les presidencials a Geòrgia el 2020, per la relació amb l’assalt al Capitoli per part dels seus seguidors el 6 de gener del 2021 i per la sostracció de documents classificats de la Casa Blanca. Cap cas no arribarà a judici abans del 5 de novembre i, a més, tampoc no podrien comportar la seua inhabilitació. I a aquest panorama judicial cal afegir altres punts negres en la seua trajectòria, entre els quals la denigració de les dones. Hi ha pocs dubtes que, fa quinze o vint anys, un candidat a president dels EUA que tingués aquest historial seria un cadàver polític. La paradoxa és que té serioses possibilitats de guanyar, com ja va fer el 2016. Els seus seguidors comparteixen les seues consignes i, igual que el van recolzar el 2020 quan assegurava sense cap prova que havia perdut les eleccions perquè estaven manipulades, ara donen suport a les seues diatribes contra el procés en el qual ha estat condemnat. Més enllà de la influència dels missatges que es transmeten a les xarxes, l’aparició de populistes de manual com Trump s’explica per la incertesa i la por que hi ha en part de la societat sobre el futur. Tot i que els nivells d’atur no són alts, després de la crisi del 2008 són moltes les persones que han vist baixar el seu nivell de vida i que no arriben a final de mes malgrat que treballen i, davant la incapacitat de la política tradicional de resoldre els seus problemes, donen el vot als qui prometen solucions immediates, sense valorar si són viables o si poden comportar conseqüències pitjors com demostra la història de nombrosos països.