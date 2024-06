Millora de la carretera de Lleida a les Borges

Creat: Actualitzat:

L’obertura del túnel del coll de Lilla, que es va inaugurar l’octubre de l’any passat, va disparar el trànsit a l’N-240 al tram que dona accés a la galeria des de Montblanc. La nova infraestructura rep cada dia uns 11.000 vehicles (abans d’aixecar el peatge eren menys de la meitat), dels quals només un 10% són camions perquè els que no són de trànsit comarcal estan obligats a circular per l’autopista. L’increment del trànsit es deu en part al fet que els conductors amb origen o destinació a Tarragona circulaven abans per la C-14 i ara ho fan per l’A-27, que inclou el túnel. L’augment dels vehicles que passen per l’N-240 per accedir al nou túnel es mantindrà fins que es construeixi l’enllaç de l’A-27 amb l’AP-2 a Montblanc. Aquest serà també l’últim tram de l’autovia a Tarragona. Fonts del ministeri van explicar que continuen treballant en la redacció del projecte. Mentrestant, tant els transportistes com els empresaris de les comarques de Lleida exigeixen celeritat per construir l’enllaç entre aquestes dos carreteres. Però al marge d’aquesta connexió entre les dos vies ràpides existeix un altre tram molt reivindicat des de fa anys i l’execució del qual s’ha anat ajornant: la connexió entre Lleida i les Borges, un punt negre viari que requereix una solució de forma urgent per l’elevat trànsit intern entre el Segrià i les Garrigues. El ministeri de Transports per fi ha aprovat provisionalment la millora d’aquesta carretera després d’estudiar fins a 15 alternatives. Finalment s’ha optat per un traçat en dos trams, un de nou amb una secció de 2 més 1 (carril addicional d’avançament) i un segon a partir de la glorieta de Margalef amb una carretera multicarril (2 més 2). Ara, després de la publicació al BOE, s’obre un període d’al·legacions perquè els afectats puguin presentar objeccions. Quan el 1976 es va inaugurar l’autopista entre Soses i el Vendrell, Lleida es va atansar més a Tarragona perquè l’antiga N-240 era un autèntic via crucis, impossible per al trànsit pesant i molt perillós per als turismes, però passats 48 anys la realitat socioeconòmica ha canviat i les sinergies entre les dos demarcacions ja no són només amb destinació al port de Tarragona o a les platges de la Costa Daurada i aquesta obra és imprescindible per culminar un eix públic i gratuït que ha tardat gairebé mig segle a convertir-se en realitat.Amnistia i sentit comúLa Junta de Fiscals dona suport al fet que l’amnistia s’apliqui a tots els encausats del procés en una decisió ajustada a dret perquè el poder judicial no pot ni ha de negar-se a aplicar les lleis que aprova el poder legislatiu, l’únic que emana directament del poble sobirà