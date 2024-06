Tradició mil·lenària, normatives del segle XXI

Creat: Actualitzat:

Qualsevol temps passat va ser anterior. Per una vegada portarem la contrària al poeta Jorge Manrique. No sempre és millor el que veiem a través del retrovisor de la història. Fa tot just trenta anys la foto de portada de l’endemà de Sant Joan era tristament previsible: una persona amb benes a les mans o als ulls. A la dècada dels anys 90 la pirotècnia va evolucionar a passos gegantescos, però les normatives eren molt laxes. 1991: un nen de vuit anys d’Arbeca amb ferides de segon grau a la cara i el braç esquerre, a banda de vuit hospitalitzats més. 1992: un altre menor, aquesta vegada de 13 anys i de Bellvís, hospitalitzat perquè una palla borratxa el va impactar als ulls i més de 10 ferits atesos. 1993: un jove de Cappont de 19 anys perd quatre dits de la mà dreta al manipular un potent trencatotxos i dos ingressats a l’Arnau amb cremades i amputacions. Trenta anys després aquestes notícies, per sort, han deixat de ser habituals. A les comarques de Lleida, com a la resta del territori de parla catalana, la nit més curta de l’any també és la més intensa. Sant Joan dona la benvinguda a l’estiu amb les ancestrals festes del foc i aquest any no serà una excepció: s’encendran fogueres purificadores, se celebraran revetlles populars i, al Pirineu, els fallaires exerceixen de moderns Prometeus que roben el foc als déus. Són ritus mil·lenaris que, tanmateix, han canviat, i molt, els últims anys. S’ha perdut part de la màgia, però s’ha guanyat en seguretat. En aquests trenta anys les festes del foc del Pirineu, amb personalitat pròpia, s’han convertit també en un incontestable reclam turístic, en especial des que la Unesco va incloure les falles en la selecta llista de Patrimoni Immaterial de la Humanitat el 2015. I això ha fet que moltes poblacions sense tradició fallaire documentada s’hagin afegit a la festa. Cal tenir en compte que a Isil, per exemple, la població es pot arribar a multiplicar per cent la vigília de Sant Joan, perquè fins a 4.000 persones es donen cita en aquest poble pallarès on habitualment viuen menys de mig centenar de persones. La polèmica està servida i s’ha arribat a desplegar una pancarta a l’església d’Isil demanant “respecte” per la tradició. Esperem que la sang no arribi al riu.Vulnerabilitat sobre rodesTres motoristes han perdut la vida a les carreteres de Lleida en tan sols onze dies, una xifra que ha disparat totes les alarmes. L’últim accident es va produir ahir a la C-26 a la Sentiu de Sió, quan el conductor d’una moto va morir en una col·lisió contra un turisme. Motoristes, ciclistes i vianants són un col·lectiu especialment vulnerable