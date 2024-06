La normalitat no ha de ser 55 detinguts per Sant Joan

Creat: Actualitzat:

La revetlla de Sant Joan a Catalunya va deixar la nit de diumenge a dilluns un total de 55 detinguts, onze per violència de gènere, per part dels Mossos. 833 avisos als Bombers (73 a Lleida, bàsicament petits incendis en vegetació, solars i contenidors) i més de 7.400 trucades al telèfon d’emergències del 112. Aquest és el balanç d’una nit en la qual cal lamentar quatre morts, un d’ells ofegat a Sitges, mentre que els altres tres es van produir en successos de naturalesa violenta: un jove degollat al barri de la Barceloneta de Barcelona i dos morts en un tiroteig al barri de Font de la Pólvora de Girona. Segons va informar ahir Protecció Civil, el nombre de trucades que ha rebut aquest any el 112 per la revetlla de Sant Joan és lleugerament superior al de l’any passat. En concret, ha suposat un increment de l’1,10% respecte al 2023. Per comarques, les que han efectuat més trucades han estat el Barcelonès (3.055), Vallès Occidental (639), Maresme (547) i Baix Llobregat (526), quedant les de Lleida i el Pirineu molt per sota. Sorprèn que, malgrat aquest reguitzell de desastres, cap de greu a Ponent al marge d’un incendi en una nau industrial a Lleida, puguem arribar a assimilar que s’ha tractat d’una revetlla “normal”. La normalitat seria que tots sabéssim comportar-nos com a persones civilitzades que se suposa que som, cuidant el bé comú com si fos el propi, respectant els altres com si de nosaltres mateixos es tractés i gaudir d’una tradició tan catalana com la de Sant Joan sense que l’alcohol, les drogues i la violència de tot tipus resumeixin una festa tan especial com la de la nit més curta de l’any que dona benvinguda a l’estiu. Més educació i més civisme sens dubte ens anirien molt bé a tots. Una altra assignatura pendent de la nostra educació, que en aquests esdeveniments massius continua mostrant moltes carències, tant a nivell personal com col·lectiu. La manera de divertir-nos també ens defineix i resulta poc esperançador que, mentre que la majoria de ciutadans cada vegada es mostren més respectuosos amb l’entorn i el proïsme, en dies com aquests comprovem que encara queden molts exemples de tot el contrari.El Pirineu, a l’alçaLes xifres turístiques del Pirineu per aquest Sant Joan són una altra mostra que les comarques de muntanya de Lleida i Aran han sabut desestacionalitzar l’arribada de visitants i que l’oferta de neu ja no és, ni de bon tros, el seu únic atractiu. És una gran notícia per a totes aquestes poblacions que a poc a poc han anat millorant la seua oferta hotelera i gastronòmica i el més interessant és que ho estan fent partint de les seues arrels i tradicions