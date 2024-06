Biden, tocat i enfonsat

Creat: Actualitzat:

L’actuació de Joe Biden en el debat presidencial amb Donald Trump va ser tan lamentable per al candidat demòcrata que fins i tot la seua vicepresidenta, Kamala Harris, va reconèixer que “va estar una mica lent” al principi del cara a cara. Biden va fer el pitjor efecte als espectadors des que John F. Kennedy i Richard Nixon van iniciar la tradició dels debats televisats el 1960, en què el demòcrata va destrossar el republicà (llavors president), amb la seua pell bronzejada, un vestit perfectament escollit, la seua telegènia i un discurs innovador i modern, segons opinió de la CNN. Les primeres enquestes als EUA sentencien: Trump va vèncer àmpliament Biden i la pregunta que molts es fan ara és si el Partit Demòcrata buscarà un candidat alternatiu: “Reemplaçaran Joe Biden?”, és la gran pregunta que va envair dijous l’ambient després d’una nit negra per al president dels Estats Units a Atlanta, en la qual va perdre clarament el primer debat presidencial contra el seu rival, l’exmandatari republicà Donald Trump. Tots els ulls estaven posats en el vigor de Biden, que amb 81 anys és el president de més edat de la història, i els pitjors presagis es van complir: Biden va desaprofitar l’ocasió de calmar l’electorat sobre el seu estat físic i mental, mentre que Donald Trump va evitar aclarir dubtes sobre si reconeixerà incondicionalment els resultats electorals. Els nord-americans tenen, doncs, una papereta molt difícil de cara als comicis del novembre ja que han d’elegir entre un populista i mentider patològic (els experts van comptar fins a 40 falsedats sobre la realitat econòmica i social del país) i que està en el punt de mira judicial per diversos escàndols personals i financers, i un president amb símptomes de demència senil o alguna altra malaltia que el fa titubejar, li dificulta la concentració i li impedeix explicar l’ideari i acció de govern que tenia apuntats a les seues notes. Perquè és veritat que Biden ha pres moltes decisions que beneficien la majoria de nord-americans, sobretot les capes més vulnerables, i que a nivell de política internacional tampoc no ha provocat més guerres de les que ja tenen sobre la taula, però el seu estat actual obliga a substituir-lo de manera immediata si els demòcrates no volen regalar la presidència a un eixelebrat.ProporcionalitatLa Generalitat rebutja la proposta del Govern espanyol sobre el repartiment dels menors immigrants, en els termes de la reforma de la llei d’estrangeria, perquè Catalunya ja ha assumit en els últims anys un número superior a la resta de comunitats autònomes (un total de 2.500) i té raó en la queixa perquè sense els recursos per garantir la seua integració és més un problema que una solució.