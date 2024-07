El turisme no és només per a l’estiu

Creat: Actualitzat:

No descobrim res si diem que els atractius naturals i culturals de les comarques de Lleida, tant del pla com del Pirineu i Aran, són més que reconeguts i apreciats per tota mena de visitants, tant els més propers com els procedents d’altres països. I aquest poder d’atracció es nota especialment en els mesos d’estiu que, des de fa anys, són sinònim de vacances. Tanmateix i per sort, el turisme s’està desestacionalitzant de forma gradual i les activitats de lleure i els viatges es reparteixen ja de forma molt equilibrada durant les diferents èpoques de l’any. Aquesta situació quedava reflectida en el reportatge que publicàvem ahir, segons el qual és en els mesos estivals quan es registra més afluència de visitants i concentren el 40% de les arribades i les pernoctacions de turistes sumant els mesos de juliol a setembre i, si hi afegim el mes de juny, la xifra s’eleva a un 47% sobre el total. És del tot lògic que sigui aquesta època la de més activitat però crida l’atenció com van guanyant adeptes les propostes turístiques que no es regeixen pel calendari. Un exemple seria l’afluència als càmpings que no se circumscriu als mesos d’estiu malgrat que, com és lògic, són els de màxima ocupació. I és que, amb les innovacions que ha anat incorporant el sector, com l’anomenat glàmping o el cada vegada més alt nombre de bungalous, el seu atractiu ha augmentat de forma proporcional i les dades així ho corroboren: la xifra de clients d’aquestes instal·lacions pràcticament s’ha doblat en deu anys, al passar dels 150.000 del 2014 als gairebé 281.000 de l’exercici anterior.Aquesta tendència a l’alça es repeteix en altres àmbits del turisme encara que, malgrat aquesta alta demanda que aquest estiu podria trencar rècords de nou, l’oferta d’allotjament s’ha mantingut estable. En l’actualitat funcionen 420 hotels a Lleida davant dels 418 de fa deu anys, 64 càmpings (61) i 695 establiments de turisme rural (82 més). En canvi, els habitatges de lloguer turístic han passat de 374 el 2013 a 4.586 en l’actualitat. D’aquí les creixents veus que exigeixen posar fre a aquest boom.Nou mesos de barbàrieAhir es complien nou mesos del fatídic atac de Hamas contra Israel. Des de l’inici de la guerra a Gaza, han mort uns 38.100 palestins, més del 70% dones i nens; i més 87.700 han resultat ferits, a banda de desenes de milers de desplaçats. Per la part israeliana, encara hi ha 116 civils segrestats dels 251 capturats el 7 d’octubre. No cal incidir de nou en qui té la culpa del conflicte, però sí que és necessària una solució ja per acabar amb una barbàrie que ens ha d’avergonyir a tots com a societat