Més inseguretat, menys serveis

Creat: Actualitzat:

Els veïns de l’Horta de Lleida estan desesperats. Aquest barri tan singular, format per un entramat de partides amb torres aïllades que recorden l’origen pagès de la capital del Segre, és una de les senyes d’identitat de Lleida. Però viure en aquest entorn natural privilegiat no és fàcil. En pocs dies s’han denunciat dos assalts a habitatges. En un dels casos, a la partida de Balàfia, l’amo va sorprendre un lladre al menjador de casa seua en plena nit i aquest li va llançar un test per poder fugir. Hi ha por. A l’abril es va posar en marxa un operatiu especial per a l’Horta de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, amb un balanç d’onze detinguts en només tres mesos. De fet, les patrulles es van crear després de les queixes dels veïns de les diferents partides, que denunciaven sentir-se insegurs i van arribar a organitzar sometents. I en aquest context, un estiu més, un miler d’aquests lleidatans s’han quedat sense un servei essencial com és el del correu postal. El carter que reparteix a Mariola, Empresseguera, Sant Just, Caparrella i Malgovern està de baixa, i segons la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida i el sindicat CCOO, no s’ha cobert la plaça. Preservar l’Horta de Lleida no és només qüestió de mantenir el paisatge, com passa en altres entorns rurals. Per fixar gent al territori cal oferir serveis de qualitat. Els veïns de l’Horta no poden ser ciutadans de segona. Seria injust dir que les institucions desatenen aquesta població, que compta amb serveis específics, com els taxis a demanda o escoles rurals a les partides, però és evident que cal fer molt més. Els veïns reclamen sentir-se segurs a casa seua i poder dormir amb les finestres obertes sense el temor que es coli un assaltant. I, per descomptat, rebre a la bústia les notificacions oficials o la correspondència de qualsevol altre tipus. Són uns mínims molt mínims a ple segle XXI. L’Horta és el cor de Lleida i ha de continuar bategant per assegurar que no es dilueixi la personalitat de la capital.No són sigles, són persones(Mal) coneguts per l’acrònim que formen les sigles de menors estrangers no acompanyats, aquestes persones doblement vulnerables són notícia perquè Canàries, saturada, exigeix que es reparteixin per les diferents comunitats autònomes. La polèmica està servida perquè Vox amenaça de trencar els acords amb el PP si s’acullen més migrants als territoris que governen. Catalunya, per la seua part, reclama que es tinguin en compte les xifres “reals” de menors als quals ja es dona servei i adverteix que els centres d’acolliment estan saturats. Un tema tan complex com delicat