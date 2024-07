Terra de campaments

Creat: Actualitzat:

El Pallars Sobirà és, a l’estiu, una de les comarques més joves de Catalunya. Més de 6.000 nens i joves estan inscrits en algun dels campaments, colònies, casals o camps de treball que trien el Pirineu. Segons xifres del departament de Drets Socials, les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran acullen un total de 832 activitats de lleure educatiu a l’estiu en què participen uns 31.000 nens i joves. I aquesta és una xifra provisional, ja que entitats, associacions educatives juvenils, empreses i institucions poden notificar les seues propostes a la direcció general de Joventut amb fins a set dies d’antelació. Així, l’estiu passat van ser 55.000 els participants en alguna de les activitats que es van fer a les comarques de Lleida. Poder disfrutar d’un entorn natural sense passar gaire calor és el gran reclam del Pirineu, que concentra la major part de l’oferta, amb un total de 537 activitats ja notificades de les quals prendran part uns 20.000 menors. Són xifres importants. Els campaments, amb 7.916 inscrits, són la gran referència del lleure educatiu estival. Aquesta experiència d’immersió en un entorn natural a una edat primerenca pot ser determinant per forjar un planter de futurs visitants, de manera que no es pot obviar que de forma directa o indirecta aquesta activitat té un impacte positiu en el turisme, amb milers de famílies que aniran a recollir els seus fills.També funcionen a ple rendiment les colònies, amb 5.354 inscrits, o els casals, amb 3.334 participants, encara que en aquest cas la dificultat de conciliar la vida familiar amb les vacances escolars és més determinant. Les comarques de Lleida es reivindiquen d’aquesta forma com una destinació de lleure educatiu malgrat el clot del 2020 per la pandèmia i, més recentment, en les restriciones derivades per l’activació del pla Alfa a causa de la situació de sequera, que va obligar a cancel·lar activitats a l’aire lliure i va arribar a posar en perill el sector del lleure educatiu.Retorn a Santa MariaEncara que l’església de Sant Climent de Taüll sigui la gran icona del romànic, no s’ha d’oblidar que en aquesta petita població de l’Alta Ribagorça no n’hi havia un, sinó tres temples d’aquest estil arquitectònic. Sant Martí s’ha perdut, però Santa Maria també compleix 900 anys i per celebrar-ho ahir va recuperar un fragment de pintura mural que als anys seixanta es va traslladar a Sant Climent. L’escena del Bany Jesús ha tornat al seu emplaçament original després de ser restaurada. El romànic de la Vall de Boí, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, és un dels grans reclams turístics del Pirineu