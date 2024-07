Crònica d’un adeu anunciat

Creat: Actualitzat:

L’edatisme és una forma de discriminació per qüestió d’edat que afecta, sobretot, els grans. La joventut es cotitza a l’alça des dels anys seixanta i els ancians han deixat de ser persones respectades a qui s’escoltava i demanava consell. En poques dècades s’ha passat d’intentar aparentar més edat per disfrutar dels privilegis de ser adult a lluitar contra el rellotge per ser eternament joves. És l’anomenat síndrome de Peter Pan. Però tota norma té la seua excepció. Donald Trump, de 78 anys, és el candidat republicà a la presidència dels Estats Units i el demòcrata Joe Biden, camí dels 82, aspirava a ser reelegit en el càrrec. Dos ancians, però només es qüestionava l’estat físic i mental del segon. Trump és un personatge excessiu, histriònic, mal educat, masclista i mentider, però l’hemeroteca ens recorda que sempre ha estat així. Té la mateixa energia, es comporta amb la mateixa egolatria i diu les mateixes coses per les quals aquest milionari es va fer famós. Biden només té tres anys i mig més, però no està bé. I això és tan obvi per al món sencer que ahir hi va haver una concentració davant de la Casa Blanca per demanar que “passés la torxa”. Hores després, Biden claudicava. Tots els pesos pesants del partit demòcrata, inclòs l’influent Barack Obama, havien intentat que s’apartés. Els lapsus de Biden, la seua mirada perduda i els seus passos vacil·lants inspiraven pietat. Humanament resultava commovedor que es resistís a llançar la tovallola, però és evident que la presidència dels Estats Units no podia estar en mans d’algú que, en el millor dels casos, havia perdut salut i reflexos. I encara menys aplanar el camí a Trump, catapultat a les enquestes després de l’intent d’assassinat. Que un aspirant a president qualifiqués ahir de “boges” la vicepresidenta Kamala Harris i l’expresidenta de la Cambra de Representants Nancy Pelosi no és acceptable. Era urgent que Biden es retirés, com li demanaven els seus propis votants, i Trump pugui enfrontar-se a algú en condicions d’aguantar-li un assalt.Cursos de natació per a tothomEls accidents ocorren i no sempre són evitables, però és obvi que saber nadar és un avantatge quan succeeix un contratemps a l’aigua. Ahir va ser un dissabte tràgic, amb un home de 65 anys mort a la Pobla al bolcar amb una barca i un nen de 14 desaparegut al pantà de Sant Antoni, a Talarn. El menor, d’origen senegalès, no sabia nadar. Amb massa freqüència les morts per ofegament tenen com a protagonistes persones migrades. No podem permetre’ns com a societat que un curset de natació no estigui a l’abast de tota la ciudadania. Saber nadar pot salvar vides